В Самаре состоится легкоатлетический фестиваль «Королева спорта»

В программе фестиваля «Королева спорта»: детский забег на 530 метров (возрастное ограничение до 5 лет включительно), семейная эстафета «Мама, Папа, Я - Беговая Семья» на 1590 метров, корпоративный забег на 2,5 км, костюмированный забег на 5 км, забег "Самарская Миля" на 1,586 метров, а также дистанции 10 км и 21,1 км.





Торжественное открытие легкоатлетического фестиваля состоится в 9:30 на набережной реки Волги около бассейна ЦСК ВВС, сообщает мэрия Самары.