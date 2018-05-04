Киноизмышлизм. «Мстители: Война бесконечности» - кому смотреть, и чего ждать от фильма (16+)







Краткий синопсис «Мстителей: Войны бесконечностей» таков. Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса – могучий титан Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.

















































Так как это 19 фильм киновселенной «Марвел», то его нельзя назвать полностью самостоятельным. Эта киноэпопея берет свое начало в 2008 году с выходом картины «Железный человек». С тех пор почти каждый год студии «Марвел» и «Дисней» выпускали по 2-3 фильма в год, которые тщательно и со старанием знакомили зрителей с каждым героем, рассказывали историю их становления и нелегкого пути борьбы со злом. И вот если вы все это пропустили, то не ждите, что «Мстители: Война бесконечности» будут устраивать вам ликбез. Тут, на мой взгляд, есть два варианта – либо пересмотреть всю линейку фильмов «Марвел», либо ограничиться лишь картинами «Мстители» и «Мстители-2: Эра Альтрона». Согласен, посмотреть 18 фильмов в короткие сроки – задача непростая и утомительная. Учитывая, что формула у картин одна, то вам может стать скучно смотреть эти фильмы. Поэтому самый оптимальный вариант -ознакомиться только с «Мстителями», где вам покажут большую часть героев, хотя и далеко не всех.



Так как это 19 фильм киновселенной «Марвел», то его нельзя назвать полностью самостоятельным. Эта киноэпопея берет свое начало в 2008 году с выходом картины «Железный человек». С тех пор почти каждый год студии «Марвел» и «Дисней» выпускали по 2-3 фильма в год, которые тщательно и со старанием знакомили зрителей с каждым героем, рассказывали историю их становления и нелегкого пути борьбы со злом. И вот если вы все это пропустили, то не ждите, что «Мстители: Война бесконечности» будут устраивать вам ликбез. Тут, на мой взгляд, есть два варианта – либо пересмотреть всю линейку фильмов «Марвел», либо ограничиться лишь картинами «Мстители» и «Мстители-2: Эра Альтрона». Согласен, посмотреть 18 фильмов в короткие сроки – задача непростая и утомительная. Учитывая, что формула у картин одна, то вам может стать скучно смотреть эти фильмы. Поэтому самый оптимальный вариант -ознакомиться только с «Мстителями», где вам покажут большую часть героев, хотя и далеко не всех.

















































Еще «Мстители: Война бесконечности» нельзя назвать завершенным фильмом. Дело в том, что «Войну бесконечности» разбили на две картины, как это стало модно, и вторую мы увидим только в мае 2019 года. То есть, по сути, вам предлагают посмотреть на первую половину фильма, пусть и продолжительностью почти в 2,5 часа. Это значит, что все сюжетные линии останутся, так сказать, в подвешенном состоянии. Если вы знакомы с формулой супергеройских фильмов «Марвел», и не только «Марвел», то знаете как все устроено. Есть крутые ребята, на их пути появляется великий злодей с целью уничтожить или захватить мир. Добрые парни сталкиваются с ним в поединке и получают тумаки. Затем они зализывают раны, придумывают способ победить злодея и побеждают. Разумеется, в каждом фильме есть своя динамика и построение сюжета, но в целом структура такая. То есть «Марвел: Война бесконечности» - это как бы та половина, где герои обычно получают тумаки в первых стычках со злодеем. А ответочку от них придется ждать год. Если вы готовы к такому, то смело бегите в кино, если нет, то, возможно, вам стоит подождать до следующего мая и посмотреть оба фильма сразу.



Еще «Мстители: Война бесконечности» нельзя назвать завершенным фильмом. Дело в том, что «Войну бесконечности» разбили на две картины, как это стало модно, и вторую мы увидим только в мае 2019 года. То есть, по сути, вам предлагают посмотреть на первую половину фильма, пусть и продолжительностью почти в 2,5 часа. Это значит, что все сюжетные линии останутся, так сказать, в подвешенном состоянии. Если вы знакомы с формулой супергеройских фильмов «Марвел», и не только «Марвел», то знаете как все устроено. Есть крутые ребята, на их пути появляется великий злодей с целью уничтожить или захватить мир. Добрые парни сталкиваются с ним в поединке и получают тумаки. Затем они зализывают раны, придумывают способ победить злодея и побеждают. Разумеется, в каждом фильме есть своя динамика и построение сюжета, но в целом структура такая. То есть «Марвел: Война бесконечности» - это как бы та половина, где герои обычно получают тумаки в первых стычках со злодеем. А ответочку от них придется ждать год. Если вы готовы к такому, то смело бегите в кино, если нет, то, возможно, вам стоит подождать до следующего мая и посмотреть оба фильма сразу.

















































Также «Мстители: Войну бесконечности» нельзя назвать прорывным и новаторским фильмом. Картина не отходит от тщательно выверенной формулы – тут по-прежнему есть фирменные марвеловские шутки, за которые отвечают определенные персонажи, по-прежнему есть сцены после титров и т.д. Новая картина «Марвел» больше, масштабнее и эпичнее прочих. Но в целом она не сильно меняет привычную концепцию, как, например, фильм «Логан», который подал нам историю о поднадоевших Людях Икс с неожиданной стороны. Впрочем, «Мстители: Война бесконечности» все же несколько отличается от предшественников. В первую очередь тем, что главный акцент тут сделан не на добрых парнях, а на антагонисте Таносе. Это его история, и за ней интересно наблюдать. Пожалуй, лучше Таноса злодея у «Марвел» еще не было – мотивы его поступков вполне обоснованы и имеют право на существование. Ну, и акцент на драму и трагизм происходящего здесь больше, чем в других картинах.





Также «Мстители: Войну бесконечности» нельзя назвать прорывным и новаторским фильмом. Картина не отходит от тщательно выверенной формулы – тут по-прежнему есть фирменные марвеловские шутки, за которые отвечают определенные персонажи, по-прежнему есть сцены после титров и т.д. Новая картина «Марвел» больше, масштабнее и эпичнее прочих. Но в целом она не сильно меняет привычную концепцию, как, например, фильм «Логан», который подал нам историю о поднадоевших Людях Икс с неожиданной стороны. Впрочем, «Мстители: Война бесконечности» все же несколько отличается от предшественников. В первую очередь тем, что главный акцент тут сделан не на добрых парнях, а на антагонисте Таносе. Это его история, и за ней интересно наблюдать. Пожалуй, лучше Таноса злодея у «Марвел» еще не было – мотивы его поступков вполне обоснованы и имеют право на существование. Ну, и акцент на драму и трагизм происходящего здесь больше, чем в других картинах.

















































О драме хочется сказать отдельно. Сегодня главную опасность для вас, зрителей, представляют люди-спойлеры, которые уже посмотрели картину и спешат раструбить всему миру о сюжетных поворотах. Преимущественно о том, кто погибнет в фильме. Это вообще целая пиар-компания картины. Актеры из «Мстителей: Войны бесконечности» уже года два в многочисленных интервью делают скорбные лица и поют песни о том, как трагичен фильм, как много жертв там будет. Проблема тут в чем? Главные генераторы спойлеров – это сами «Марвел» и «Дисней». «Мстители-4» выйдут в мае 2019 года. При этом уже на сентябрь 2019 года запланирован сиквел «Человека-Паука», а в 2020 году свет увидит картина «Стражи Галактики-3». Поэтому на сюжетные повороты «Войны бесконечности» смотришь со снисходительной улыбкой, а за героев переживаешь не сильно.



О драме хочется сказать отдельно. Сегодня главную опасность для вас, зрителей, представляют люди-спойлеры, которые уже посмотрели картину и спешат раструбить всему миру о сюжетных поворотах. Преимущественно о том, кто погибнет в фильме. Это вообще целая пиар-компания картины. Актеры из «Мстителей: Войны бесконечности» уже года два в многочисленных интервью делают скорбные лица и поют песни о том, как трагичен фильм, как много жертв там будет. Проблема тут в чем? Главные генераторы спойлеров – это сами «Марвел» и «Дисней». «Мстители-4» выйдут в мае 2019 года. При этом уже на сентябрь 2019 года запланирован сиквел «Человека-Паука», а в 2020 году свет увидит картина «Стражи Галактики-3». Поэтому на сюжетные повороты «Войны бесконечности» смотришь со снисходительной улыбкой, а за героев переживаешь не сильно.

















































Итак, подытожим. Если вы знакомы с предысторией фильма и готовы подождать финала «Войны бесконечности» до мая 2019 года, то идите в кино без раздумий – снято масштабно, красиво и динамично. В традициях лучших фильмов «Марвел». Если вы ничего не знаете о персонажах киновселенной и не любите открытые финалы, то, возможно, лучше сначала ознакомиться с предыдущими картинами и дождаться выхода «Мстителей-4».

Приятного просмотра!

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