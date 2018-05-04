На Молодогвардейской «припарковали» военную технику

Технику разместили на улице Молодогвардейской на участке от Красноармейской до Льва Толстого. Она будет находиться там до 9 мая. В Военном Параде примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.

В пятницу, 4 мая, в 20.00 на площади пройдет репетиция Военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В субботу, 5 мая, в 10.00 состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

