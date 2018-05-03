03 мая 2018 года,
17:27
$ 62    75.21   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Самарцы смогут покупать «невозвратные» железнодорожные билеты со скидкой

Специальные тарифы на проезд на поездах вступят в силу с 1 января 2019 года.
 
Уже сейчас специалисты компании «Российские железные дороги» отмечают, что основным отличием «невозвратного билета» от обычных будет являться разница в цене, в том числе в виде скидки.
 
- Конъюнктура рынка позволяет группировать и применять скидки по календарным периодам в зависимости от спроса; по географии маршрутов; по категории поездов; по каналам продаж и сроку покупки билетов. Необходимо отметить, что практика применения различных видов скидок и акций пользуется популярностью у пассажиров - именно поэтому расширение спектра подобных предложений позволяет рассчитывать на
существенный интерес к нему, - рассказали sgpress.ru в филиале ОАО «РЖД» «Куйбышевская железная дорога». 
 
По результатам проведенных РЖД исследований, более 60% опрошенных пассажиров выразили готовность воспользоваться предложением с условиями «невозвратного билета». В настоящий момент пассажиры возвращают не более 8% билетов. 
Дата: 3 мая 2018 , 15:53
112
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Открываются водные маршруты из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну
3 мая 2018
21
Открываются водные маршруты из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну
Интеллектуальный детектив, историю любви и эмиграции самарцы смогут увидеть бесплатно
3 мая 2018
88
Интеллектуальный детектив, историю любви и эмиграции самарцы смогут увидеть бесплатно
Самарцы смогут покупать «невозвратные» железнодорожные билеты со скидкой
3 мая 2018
112
Самарцы смогут покупать «невозвратные» железнодорожные билеты со скидкой
Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»
3 мая 2018
255
Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»
Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоча
3 мая 2018
125
Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоча
В Самаре пройдут фестивали волшебных шаров, красок и водных фонариков
3 мая 2018
136
В Самаре пройдут фестивали волшебных шаров, красок и водных фонариков
На башне самарского телецентра включат подсветку
3 мая 2018
137
На башне самарского телецентра включат подсветку
В бюджете Самары может появиться отдельная статья расходов на ремонт объектов культурного наследия
3 мая 2018
178
В бюджете Самары может появиться отдельная статья расходов на ремонт объектов культурного наследия
Сотрудникам Росгвардии снимут жилье в Самаре на время ЧМ-2018
3 мая 2018
215
Сотрудникам Росгвардии снимут жилье в Самаре на время ЧМ-2018
Лента новостей
3 мая 2018 , 17:13
21
Открываются водные маршруты из Самары в Зольное и Гаврилову Поляну
Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
3 мая 2018 , 16:33
88
Интеллектуальный детектив, историю любви и эмиграции самарцы смогут увидеть бесплатно
В мае киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатно знакомить всех желающих с классикой...
3 мая 2018 , 15:53
112
Самарцы смогут покупать «невозвратные» железнодорожные билеты со скидкой
Специальные тарифы на проезд на поездах вступят в силу с 1 января 2019 года.
3 мая 2018 , 15:12
255
Как доехать на второй тестовый матч на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая, добраться до стадиона можно будет на специальных автобусах-шаттлах и...
3 мая 2018 , 14:41
125
Ветеранов Великой Отечественной войны будут обслуживать в бизнес-зале Курумоча
Акция продлится с 3 по 12 мая.
3 мая 2018 , 14:39
136
В Самаре пройдут фестивали волшебных шаров, красок и водных фонариков
Они состоятся в конце следующей недели.  Фестиваль волшебных шаров  в Самаре...
3 мая 2018 , 14:21
137
На башне самарского телецентра включат подсветку
В пятницу, 4 мая, в 21:00 состоится запуск новой многоцветной динамической...
3 мая 2018 , 13:49
178
В бюджете Самары может появиться отдельная статья расходов на ремонт объектов культурного наследия
Один из таких домов находится на улице Садовой, 124. Это объект культурного наследия -...
3 мая 2018 , 13:46
215
Сотрудникам Росгвардии снимут жилье в Самаре на время ЧМ-2018
Соответствующую закупку Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской...
3 мая 2018 , 13:09
181
В Самарской области водитель на угнанной "семерке" врезался в нефтевоз и погиб
ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 3:35 в Кинельском районе.
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2
3
 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
3549
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3514
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3406
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
2628
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
28 апреля 2018
2080
3
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
Наша команда обыграла воронежский «Факел».    
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3514
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1542
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1621
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1202
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1034
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.