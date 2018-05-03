Самарцы смогут покупать «невозвратные» железнодорожные билеты со скидкой

Уже сейчас специалисты компании «Российские железные дороги» отмечают, что основным отличием «невозвратного билета» от обычных будет являться разница в цене, в том числе в виде скидки.

- Конъюнктура рынка позволяет группировать и применять скидки по календарным периодам в зависимости от спроса; по географии маршрутов; по категории поездов; по каналам продаж и сроку покупки билетов. Необходимо отметить, что практика применения различных видов скидок и акций пользуется популярностью у пассажиров - именно поэтому расширение спектра подобных предложений позволяет рассчитывать на

существенный интерес к нему, - рассказали sgpress.ru в филиале ОАО «РЖД» «Куйбышевская железная дорога».

По результатам проведенных РЖД исследований, более 60% опрошенных пассажиров выразили готовность воспользоваться предложением с условиями «невозвратного билета». В настоящий момент пассажиры возвращают не более 8% билетов.