Сотрудникам Росгвардии снимут жилье в Самаре на время ЧМ-2018

Росгвардия арендует в городе жилье для командированных на Чемпионат мира по футболу сотрудников на период с 15 мая по 11 июля. За аренду Управление готово заплатить 9,3 миллиона рублей.

А служебные помещения сотрудникам Росгвардии выделят в четырех школах города. Это произойдет во второй половине мая. Правоохранители будут обеспечивать безопасность в Самаре в преддверии и во время Чемпионата мира по футболу. Их размещение в школах не помешает ни учебному процессу, ни проведению итоговой аттестации, так как вышеназванные учебные заведения не являются пунктами ЕГЭ.