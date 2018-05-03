До Чемпионата мира на Революционной появятся манежи с футбольными полями

Сейчас эту территорию благоустраивают: разравнивают для асфальтирования, демонтируют оставшиеся объекты потребительского рынка. К Чемпионату мира по футболу там планируют построить современный спортивный комплекс, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. По информации sgpress.ru, это будут два манежа, в каждом из которых обустроят по два мини-футбольных поля с искусственным газоном.