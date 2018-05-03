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Здание бывшего Коммерческого клуба в Самаре планируют открыть для посетителей в октябре

На днях в Самару приезжали представители федерального министерства культуры и президиума общественного совета федерального проекта «Историческая память», инициированного «Единой Россией». По этому проекту в городе идет реконструкция нескольких объектов культурного наследия. Комиссия подвела промежуточные итоги, определила задачи, которые надо выполнить до конца года. 

Готовность - 99% 
 
Сейчас главная самарская стройплощадка в рамках «Исторической памяти» - здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104. Очень долго огромный особняк пустовал после пожара, грозил обрушиться. Способ спасти объект культурного наследия федерального значения искали долго. Наконец несколько лет назад решение было найдено. Дмитрий Азаров, тогда глава Самары, и Александр Хинштейн в статусе депутата Госдумы инициировали включение объекта в проект «Историческая память». И в 2013 году на площадку пришел подрядчик. 
 
Не все было гладко, работы по вине подрядчика приостанавливались. Они возобновились в 2017 году. За восстановление памятника взялась компания «Архитект-подряд», которая на тот момент реставрировала технически очень непростое сооружение - костел на соседней улице Фрунзе. И вот на днях Коммерческий клуб принял, по сути, первых гостей - членов комиссии, общественников.
 
Масштаб проведенной реконструкции поражает, ведь на старте это был полуразрушенный дом XIX века, по сути - только «коробка». Фасаду вернули прежний облик, а внутри здание фактически выстроено заново. Уже смонтированы все инженерные коммуникации, включая противопожарные системы. Завершается их пусконаладка. Готовность здания - 99%. 
 
Оценку проделанной работе дал первый заместитель руководителя дирекции по строительству, реконструкции, реставрации объектов Министерства культуры РФ Андрей Андропов: 
 
- Сумма государственного контракта по реставрации этого объекта составила 139 миллионов рублей, срок завершения работ - 1 мая. Мы видим, что подрядчик завершает работы в срок, строго в рамках контракта. Сейчас приемкой здания занимается служба технического надзора. С учетом того, что надо будет еще оснастить здание, для посетителей оно может открыться в октябре. 
 
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что перед городской администрацией стояла задача обеспечить строительную площадку всеми инженерными коммуникациями. Причем приходилось действовать нестандартными методами с учетом того, что здание находится в исторических кварталах. Были полностью переложены канализационные системы, по-новому запитано тепло и организовано электроснабжение. 
 
- Здание, которое не одно десятилетие разрушалось, теперь будет нашей гордостью, - считает вице-мэр. - Оно стоит на пешеходных, экскурсионных маршрутах и отлично вписывается в окружающее пространство. 
 
- Если вспомнить, в каком состоянии это здание было до начала реставрации, сразу видно, что работа проделана колоссальная, - отметил член президиума общественного совета проекта «Историческая память» Игорь Егоров. - В том, что Самара в последнее время преображается, есть наш общий вклад. Это радует и кураторов проекта, и, конечно, жителей города. Очень важная задача - сохранять историческую память. Мы делаем это и для себя, и для будущих поколений. 
 
Программа на годы вперед 
 
Капитально обновленное здание передадут Самарскому государственному институту культуры под межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль». Там будут проходить спектакли, концерты, вернисажи, балы, модные показы. Сердцем «Дирижабля» станет зал высотой в два этажа. 
 
- Для нас появление этого замечательного здания станет настоящим событием. Счастье необыкновенное, ведь у вуза за 47 лет его существования впервые появится своя сцена, - говорит ректор института Элеонора Куруленко. - У нас есть идея: в большом концертном зале сделать сцену-трансформер, где будут происходить самые удивительные события, откроются широкие перспективы для реализации необычных проектов. Есть репетиционные классы, другие необходимые помещения, а на первом этаже появится музей, рассказывающий о потрясающей истории этого здания, ведь здесь были и Коммерческий клуб, и канцелярия губернатора, библиотека, молодежный театр. 
 
Так что совсем скоро возрожденный старосамарский особняк заживет новой жизнью. 
 
Наряд по кухне 
 
Специалисты обсудили и реконструкцию памятника советского архитектурного авангарда - Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой. Вот уже несколько месяцев, как работы там приостановлены. Этим обеспокоены и власти, и общественность. Врио руководителя управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщил, что контракты с прежним недобросовестным подрядчиком расторгнуты. 20 апреля был подписан новый контракт, и в ближайшее время работы на площадке должны возобновиться. Федеральное финансирование будет осуществляться средствами из региональной казны. 
 
Поскольку работы на Фабрике-кухне очень много, реконструкция будет идти в этом и в следующем году, на время строительства объект закроют фальшфасадом. Он должен быть смонтирован до 1 июня. 
 
Следующие в очереди 
 
В рамках проекта «Историческая память» в Самаре должно быть отреставрировано еще несколько объектов культурного наследия, на которые выделяются средства федерального бюджета. 
 
Дом на улице Льва Толстого, 25, в котором в 1919 году находился штаб Южной группы Восточного фронта под командованием Михаила Фрунзе. Разрешение на проведение работ должны получить в ближайшее время, а сама реставрация - завершиться до 31 декабря этого года. 
 
Здание Крестьянского и Дворянского банков 1912 года постройки на улице Куйбышева, 153 (архитектор Александр фон Гоген). Реставрацию планируют провести до конца 2018-го. 
 
Будет затронут и Иверский женский монастырь. Восстановление обители идет поэтапно уже много лет. До конца года наметили выполнить работы по усилению фундаментов исторических построек. 
 
Реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта на улице Новгородской, 1. Работы должны провести до конца текущего года. 
 
До конца июня планируется завершить один из этапов реконструкции Покровского собора на пересечении улиц Некрасовской и Ленинской. Это одно из старейших зданий Самары, сохранившихся до сих пор. Год постройки - 1861-й.

Справка:
 
Здание на улице Куйбышева, 104 построено в 1871 году братьями Мясниковыми. С 1874 года там размещалась канцелярия губернатора, в 1878 - 1917 годах - Коммерческий клуб и несколько магазинов. В 1919 году здание национализировали, в нем работало кафе Фридмана и давал спектакли театр «Пикадилли». С 1936 года размещались Куйбышевский краевой театр рабочей молодежи и краевая контора Государственной эстрады. В годы Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей страны, сюда въехал наркомат обороны, а после войны - областной военный комиссариат. Последние два с лишним десятилетия объект простаивал и начал разрушаться.
 
 
Дата: 3 мая 2018 , 10:19
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Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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