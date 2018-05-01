На набережной отметили Первомай. Фото
С 12.00 до 14.30 на второй очереди набережной прошел праздник.
Для юных его участников состоялись выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, «парад» робототехников. В небо над Волгой запускали воздушные змеи и свободнолетающие планеры.
Любители спорта смогли посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», посетить шахматно-шашечный турнир, победить в шуточных «шапочных боях». Свое мастерство продемонстрировали поклонники велотриала и юные роллеры. Испытать свою силу и скорость гости праздника смогли, сдав тестовые нормативы ГТО – Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Традиционные и современные виды народных промыслов, ремесел и рукоделия были представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству для всех желающих.
На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступил муниципальный концертный духовой оркестр.
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