На набережной отметили Первомай. Фото

Для юных его участников состоялись выступления автомобилистов, выставка детского технического творчества, «парад» робототехников. В небо над Волгой запускали воздушные змеи и свободнолетающие планеры.

Любители спорта смогли посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», посетить шахматно-шашечный турнир, победить в шуточных «шапочных боях». Свое мастерство продемонстрировали поклонники велотриала и юные роллеры. Испытать свою силу и скорость гости праздника смогли, сдав тестовые нормативы ГТО – Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Традиционные и современные виды народных промыслов, ремесел и рукоделия были представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству для всех желающих.

На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступил муниципальный концертный духовой оркестр.