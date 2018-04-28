В Самаре состоится крупная российско-германская конференция
С 7 по 9 июня в Самарском университете пройдет конференция, посвященная российско-германскому сотрудничеству в экономике, образовании и научной деятельности.
На нее приглашены выпускники германских программ, чтобы вместе с экспертами из Германии и России обсудить актуальные вопросы научной, образовательной и экономической жизни, а также важные аспекты сотрудничества России и Германии.
Конференция пройдет при поддержке ДААД (Германской службы академических обменов), в рамках партнерства Университета Вюрцбурга и Самарского университета. Доклады участников будут чередоваться с обсуждением вопросов в рабочих группах, с "круглыми столами", беседами со специалистами-практиками.
Программой конференции предусмотрены встречи с представителями руководства Самарской области, посещения самарских предприятий с германскими инвестициями, знакомство и беседы с их руководством и сотрудниками, а также с представителями германских организаций.
На конференцию в Самаре получат приглашение 50 россиян — выпускников программ германских университетов.
Рабочий язык: русский и немецкий. Документы принимаются до 7 мая 2018 года. Расходы на проживание, питание и участие в конференции в полном объеме берут на себя организаторы конференции. Расходы на проезд в сумме до 400 евро также будут компенсированы.
Заявки с обоснованием участия в конкурсе и автобиографией необходимо до 7 мая отправить на электронную почту praktikant@deutsch-russisches-forum.de.
По окончании конференции будут выданы сертификаты.
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