В Самаре состоится крупная российско-германская конференция

На нее приглашены выпускники германских программ, чтобы вместе с экспертами из Германии и России обсудить актуальные вопросы научной, образовательной и экономической жизни, а также важные аспекты сотрудничества России и Германии.

Конференция пройдет при поддержке ДААД (Германской службы академических обменов), в рамках партнерства Университета Вюрцбурга и Самарского университета. Доклады участников будут чередоваться с обсуждением вопросов в рабочих группах, с "круглыми столами", беседами со специалистами-практиками.

Программой конференции предусмотрены встречи с представителями руководства Самарской области, посещения самарских предприятий с германскими инвестициями, знакомство и беседы с их руководством и сотрудниками, а также с представителями германских организаций.

На конференцию в Самаре получат приглашение 50 россиян — выпускников программ германских университетов.

Рабочий язык: русский и немецкий. Документы принимаются до 7 мая 2018 года. Расходы на проживание, питание и участие в конференции в полном объеме берут на себя организаторы конференции. Расходы на проезд в сумме до 400 евро также будут компенсированы.

Заявки с обоснованием участия в конкурсе и автобиографией необходимо до 7 мая отправить на электронную почту praktikant@deutsch-russisches-forum.de.

По окончании конференции будут выданы сертификаты.