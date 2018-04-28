Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты

"Почта России" усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.

С 1 мая по 25 июля 2018 года включительно компания устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира, включая Самарскую область. При отправке работникам отделений почтовой связи нужно будет показывать содержимое посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса. Также Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS с описью вложения.

Как сообщает пресс-служба "Почты России", такие меры - стандартная практика для почтовых операторов всего мира во время крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применяли в отделениях почты на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи, а также Кубке конфедераций FIFA 2017 года.