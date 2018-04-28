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Главная/Лента новостей/

Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты

"Почта России" усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.
 
С 1 мая по 25 июля 2018 года включительно компания устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира, включая Самарскую область. При отправке работникам отделений почтовой связи нужно будет показывать содержимое посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса. Также Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS с описью вложения.
 
Как сообщает пресс-служба "Почты России", такие меры - стандартная практика для почтовых операторов всего мира во время крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применяли в отделениях почты на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи, а также Кубке конфедераций FIFA 2017 года. 
 
Дата: 28 апреля 2018 , 12:45
143
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: архив "СГ"
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