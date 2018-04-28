На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек
ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в Кировском районе Самары.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, «УАЗ» ехал по Московскому шоссе со стороны Георгия Димитрова в сторону 18 километра. На пересечении с Ташкентской машина выехала на красный свет и столкнулась с трамваем, который следовал по Ташкентской со стороны Демократической в сторону Стара-Загоры. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончался. Полицейские устанавливают подробности произошедшего.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 апреля 2018
539
28 апреля 2018
138
28 апреля 2018
404
28 апреля 2018
206
28 апреля 2018
581
28 апреля 2018 , 13:33
539
По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие 2-4 часа ожидаются...
28 апреля 2018 , 12:43
134
Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих...
28 апреля 2018 , 14:01
129
В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о...
28 апреля 2018 , 12:23
198
Напомним, тестовый матч пройдет в субботу, 28 апреля. В рамках первенства ФНЛ на поле выйдут...
28 апреля 2018 , 12:45
143
"Почта России" усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по...
28 апреля 2018 , 11:40
137
В Самаре проходит крупнейший российский фестиваль «Волжские театральные сезоны». С...
28 апреля 2018 , 11:32
138
1 апреля началась регистрация участников на VI молодежный форум Приволжского федерального...
28 апреля 2018 , 08:25
91
До 30 апреля проводится акция «Мы-граждане России», направленная...
28 апреля 2018 , 10:39
404
ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в Кировском районе Самары.
26 апреля 2018 , 10:34
41
Ежегодно перед 9 Мая в России проходит акция «Георгиевская ленточка». Конечно, к ней...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3204
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2930
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
3 апреля 2018
2248
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
1988
На поле стадиона уложили газон. Как это было
19 апреля 2018
1744
4
Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
2 апреля 2018
1139
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1555
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
844
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
29 марта 2018
1125
1
В четверг, 29 марта, в «МегаСити» с проверкой нагрянули представители прокуратуры...
29 марта 2018
697
Ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.