На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек

ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в Кировском районе Самары.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, «УАЗ» ехал по Московскому шоссе со стороны Георгия Димитрова в сторону 18 километра. На пересечении с Ташкентской машина выехала на красный свет и столкнулась с трамваем, который следовал по Ташкентской со стороны Демократической в сторону Стара-Загоры. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончался. Полицейские устанавливают подробности произошедшего.



