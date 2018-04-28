28 апреля 2018 года,
15:07
$ 62.73    75.76   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Заявки на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018 принимают до 15 мая

Подготовка к Чемпионату мира по футболу - на финишной прямой. В исторической части города под фан-зону отвели площадь имени Куйбышева и прилегающие к ней улицы. Это территория в границах Волжского проспекта, Садовой, Некрасовской, Ульяновской. Там усилят меры безопасности - нельзя будет проехать на автомобиле без специального пропуска. 
 
Ограничения на въезд в Ленинском и Самарском районах будут действовать в период проведения мундиаля. Сейчас в пунктах аккредитации транспорта ведут прием заявок. Каждый день приходят десятки автовладельцев. 
 
Вчера посетителем одного из пунктов стал первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин. Он подал заявление на аккредитацию личного автомобиля, так как живет в Ленинском районе. 
 
- После прохождения всех процедур со мной свяжутся, назначат дату и время для получения пропуска. Он будет действовать на четырех контрольно-пропускных пунктах в зоне моей аккредитации. Безопасность во время Чемпионата должна соблюдаться в первую очередь, поэтому я готов ограничить свое передвижение по городу, - рассказал Карпушкин. 
 
- Я увидел новость об аккредитации транспорта в интернете. Позвонил в пункт выдачи пропусков, уточнил, входит ли мой дом в зону ограничения движения. Выяснилось, что это так. Поэтому подаю заявку на получение пропуска, - пояснил автовладелец Виктор Кучеренко. 
 
Для получения свидетельства об аккредитации гражданин должен лично обратиться в пункт приема заявлений. С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, согласие на обработку персональных данных. Чтобы иметь право проезда к местам работы или ведения бизнеса, пройти процедуру надо и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям. 
 
В городском департаменте транспорта рассчитали, что спецпропуска понадобятся примерно восьми тысячам владельцев машин. Чтобы получить документ, необходимо написать заявление до 15 мая.
 
Пункты приема заявлений

Ленинский район: 
 
- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а; 
 
- административное здание, ул. Ленинская, 156; 
 
- общественная приемная районной администрации, ул. Самарская, 203; 
 
- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а. 
 
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52. 
 
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят обращаться в ТОС «Мичуринский». 
 
Самарский район: 
 
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125; 
 
- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49; 
 
- общественная приемная районной администрации, ул. Некрасовская, 40. 
 
Телефон 333-32-96. 
 
Пункты работают по будням с 10 до 20 часов. 
 
Ленинский и Самарский районы: 

- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7. 
 
С 8.30 до 17.30 по будням.
 
Дата: 28 апреля 2018 , 10:01
176
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
28 апреля 2018
536
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
28 апреля 2018
143
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
28 апреля 2018
198
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
Какой будет «iВолга-2018»
28 апреля 2018
137
Какой будет «iВолга-2018»
На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек
28 апреля 2018
403
На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек
Заявки на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018 принимают до 15 мая
28 апреля 2018
176
Заявки на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018 принимают до 15 мая
В Самаре протестировали передвижную лабораторию мониторинга атмосферного воздуха
28 апреля 2018
161
В Самаре протестировали передвижную лабораторию мониторинга атмосферного воздуха
Майские праздники в Самаре: что, где, когда
28 апреля 2018
206
Майские праздники в Самаре: что, где, когда
Какие сюрпризы ждут болельщиков матча «Крылья Советов» - «Факел»
28 апреля 2018
581
Какие сюрпризы ждут болельщиков матча «Крылья Советов» - «Факел»
Лента новостей
28 апреля 2018 , 13:33
536
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
  По сведениям   ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие 2-4 часа ожидаются...
28 апреля 2018 , 12:43
134
Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской лавры в Куйбышеве. Часть 2
Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих...
28 апреля 2018 , 14:01
129
Зачем каждый год делать прививки от гриппа
В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о...
28 апреля 2018 , 12:23
198
Появилась дополнительная схема остановок автобусов-шаттлов и трамваев возле «Самара Арены»
Напомним, тестовый матч пройдет в субботу, 28 апреля. В рамках первенства ФНЛ на поле выйдут...
28 апреля 2018 , 12:45
143
Во время ЧМ-2018 самарцам придется показывать содержимое посылок работникам почты
"Почта России" усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по...
28 апреля 2018 , 11:40
136
Горький, Гоголь и Тургенев. Дневник фестиваля «Волжские театральные сезоны»
В Самаре проходит крупнейший российский фестиваль «Волжские театральные сезоны». С...
28 апреля 2018 , 11:32
137
Какой будет «iВолга-2018»
1 апреля началась регистрация участников на VI молодежный форум Приволжского федерального...
28 апреля 2018 , 08:25
90
Самарские школьники могут получить свой первый паспорт на торжественной церемонии в Москве
До 30 апреля проводится акция «Мы-граждане России», направленная...
28 апреля 2018 , 10:39
403
На Московском шоссе «УАЗ» врезался в трамвай. Погиб человек
ДТП произошло в субботу, 28 апреля, в Кировском районе Самары.   
26 апреля 2018 , 10:34
41
Стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Ежегодно перед 9 Мая в России проходит акция «Георгиевская ленточка». Конечно, к ней...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3204
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2930
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
2248
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
1988
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
19 апреля 2018
1744
4
Глава Самары Елена Лапушкина о дефиците кадров, городском транспорте и о себе
Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
1139
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1555
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
844
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
МЧС и прокуратура эвакуировали ТРЦ «МегаСити»
29 марта 2018
1125
1
 
МЧС и прокуратура эвакуировали ТРЦ «МегаСити»
В четверг, 29 марта, в «МегаСити» с проверкой нагрянули представители прокуратуры...
Еще один пляж для маломобильных граждан в Самаре оборудуют на Маяковском спуске
29 марта 2018
697
Еще один пляж для маломобильных граждан в Самаре оборудуют на Маяковском спуске
Ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.