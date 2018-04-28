Заявки на спецпропуска для автомобилей на время ЧМ-2018 принимают до 15 мая
Подготовка к Чемпионату мира по футболу - на финишной прямой. В исторической части города под фан-зону отвели площадь имени Куйбышева и прилегающие к ней улицы. Это территория в границах Волжского проспекта, Садовой, Некрасовской, Ульяновской. Там усилят меры безопасности - нельзя будет проехать на автомобиле без специального пропуска.
- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7.
Ограничения на въезд в Ленинском и Самарском районах будут действовать в период проведения мундиаля. Сейчас в пунктах аккредитации транспорта ведут прием заявок. Каждый день приходят десятки автовладельцев.
Вчера посетителем одного из пунктов стал первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин. Он подал заявление на аккредитацию личного автомобиля, так как живет в Ленинском районе.
- После прохождения всех процедур со мной свяжутся, назначат дату и время для получения пропуска. Он будет действовать на четырех контрольно-пропускных пунктах в зоне моей аккредитации. Безопасность во время Чемпионата должна соблюдаться в первую очередь, поэтому я готов ограничить свое передвижение по городу, - рассказал Карпушкин.
- Я увидел новость об аккредитации транспорта в интернете. Позвонил в пункт выдачи пропусков, уточнил, входит ли мой дом в зону ограничения движения. Выяснилось, что это так. Поэтому подаю заявку на получение пропуска, - пояснил автовладелец Виктор Кучеренко.
Для получения свидетельства об аккредитации гражданин должен лично обратиться в пункт приема заявлений. С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о регистрации по месту пребывания, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО, согласие на обработку персональных данных. Чтобы иметь право проезда к местам работы или ведения бизнеса, пройти процедуру надо и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям.
В городском департаменте транспорта рассчитали, что спецпропуска понадобятся примерно восьми тысячам владельцев машин. Чтобы получить документ, необходимо написать заявление до 15 мая.
Пункты приема заявлений
Ленинский район:
Ленинский район:
- ТОС «Струковский», ул. Вилоновская, 2а;
- административное здание, ул. Ленинская, 156;
- общественная приемная районной администрации, ул. Самарская, 203;
- ТОС «Мичуринский», ул. Чернореченская, 49а.
Телефоны: 333-27-42, 332-20-52.
Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей просят обращаться в ТОС «Мичуринский».
Самарский район:
- школа №15, каб. №106, ул. Куйбышева, 125;
- школа №63, каб. №7, ул. Ст. Разина, 49;
- общественная приемная районной администрации, ул. Некрасовская, 40.
Телефон 333-32-96.
Пункты работают по будням с 10 до 20 часов.
Ленинский и Самарский районы:
- управление информации и аналитики администрации Самары, ул. Куйбышева, 120, каб. №7.
С 8.30 до 17.30 по будням.
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