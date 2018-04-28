В Самаре протестировали передвижную лабораторию мониторинга атмосферного воздуха
В Самаре существует стационарная система, с помощью которой контролируют уровень загрязнения окружающей среды, - 10 постов. Но по требованиям FIFA необходимо иметь данные о состоянии атмосферного воздуха в местах массового скопления людей во время Чемпионата мира по футболу. Поэтому в Самару прибыла мобильная лаборатория мониторинга атмосферного воздуха.
Для работы во время Чемпионата мира в Самаре сформировали специальную группу, которая будет обрабатывать данные, полученные передвижной лабораторией.
Она начнет работать на следующей неделе, 3 мая. Каждый день специалисты будут делать по три замера. Во время Чемпионата, с 14 июня по 15 июля, их число вырастет до шести. Работать передвижная мобильная лаборатория будет в районе «Самара Арены», площади имени Куйбышева, где разместится фан-зона, и на набережной. В состав экипажа лаборатории входят водитель и оператор-аэрохимик.
- Прошли торги, которые выиграл Росгидромет. С ним мы и заключили контракт. Мобильная лаборатория, которая приехала из Оренбурга, будет брать пробы воздуха. Эту информацию будут обрабатывать специалисты и передавать нам, - рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.
Аэрохимики будут оценивать содержание в воздухе мелкодисперсной пыли, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака, бензола, толуола, ксилола, этилбензола, хлора, формальдегида. Также будут собирать информацию о радиационном гамма-фоне.
Оборудование спецавтомобиля работает от генератора. Перед началом замера аппаратуру прогревают. На это уходит около 20 минут. На процедуру забора воздуха уходит около получаса. При замере задействуют выдвигающуюся метеомачту. Она передает данные по пяти показателям: скорость ветра, его направление, температура и влажность воздуха, атмосферное давление. Через воздухозаборную трубку воздух попадает в газоанализаторы. После этого данные передаются в бортовой компьютер.
Для работы во время Чемпионата мира в Самаре сформировали специальную группу, которая будет обрабатывать данные, полученные передвижной лабораторией.
По словам начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Натальи Бигильдеевой, нормы содержания в воздухе загрязняющих веществ установлены исходя из средних показателей.
- Как и в большинстве городов, значительную часть их составляют автомобильные выхлопы. Все показатели сейчас у нас находятся на низком уровне. И вообще атмосфера Самары оценивается как достаточно благоприятная. Уровень загрязнения воздуха низкий. Думаю, что все у нас в этом плане будет благополучно. Получаемая лабораторией информация - залог того, что мы можем цифрами доказать это, - отметила Бигильдеева.
Передвижной пункт уже провел два замера в Самаре. Один - на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Ново-Вокзальной, второй - на площади имени Куйбышева. Результат - все показатели в норме.
Мобильная лаборатория проработает в Самаре до 31 июля.
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