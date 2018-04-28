Майские праздники в Самаре: что, где, когда

Первомай объединяет





1 мая, в День весны и труда, в Самаре традиционно состоится праздничное шествие с участием представителей профсоюзов, сотрудников различных предприятий, студентов. Колонны горожан пройдут по улице Молодогвардейской от Ленинградской в сторону Студенческого переулка. Присоединиться к акции сможет любой желающий. Также за праздничным действом можно будет понаблюдать с трибун площади имени Куйбышева. Вход туда будет свободный.

Когда шествие завершится, участники праздника смогут увидеть на площади уникальную программу «Танцующие автомобили». Полсотни машин, выпущенных на АвтоВАЗе в различные годы, закружатся в едином ритме. Перед публикой предстанут как новинки, так и модели, уже ставшие историей. Зрители увидят, как под музыку рождается «танец-диалог» профессиональных танцоров и виртуозов, находящихся за рулем автомобилей. Примечательно, что программа демонстрируется впервые и специально создана для Дня весны и труда.

Продолжением праздника станет зрелищное представление «Автородео» с участием лучших каскадеров области и страны. В финале зрители увидят парадное шествие автомобилей - участников программы.

Еще одной праздничной площадкой станет волжская набережная. Торжественные мероприятия пройдут с 12.00 до 14.30 на второй очереди (в границах улиц Полевой и Маяковского). Организатором праздника выступает городская администрация.

Самарцев, которые придут туда, ждет множество семейных развлечений. Для детей и подростков подготовлены площадки технической направленности - показательные выступления автомобилистов, «парад» робототехников. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободно летающие планеры.

Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», победить в шуточных «шапочных боях».

Традиционные народные промыслы, ремесла и современные виды рукоделия будут представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, в которых смогут принять участие все желающие.

На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступит муниципальный духовой оркестр. Там прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов, а также состоится концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы Самары.





В честь Победы

Чествовать ветеранов, вспоминать погибших на фронтах Великой Отечественной войны будут во всех районах Самары. На площади Славы и в других памятных местах накануне Дня Победы возложат цветы к Вечному огню.

Ветераны начали получать поздравления уже сейчас. Как и в прошлые годы, людей, подаривших нашей стране победу, сражавшихся на фронтах, работавших в тылу, ждут теплые слова и подарки. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу дойти до каждого ветерана, не просто поздравить, а поговорить с людьми о том, что их волнует, спросить о проблемах и пожеланиях.

Главным местом праздника по традиции станет площадь имени Куйбышева, где 9 мая состоится военный парад. В нем примут участие несколько тысяч военнослужащих, представителей силовых структур. Также по площади пройдет современная техника, в том числе самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Ураган», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер». В голове механизированной колонны - легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34. Шествие завершат участники «Бессмертного полка». От площади парадные расчеты и военная техника двинутся по улице Молодогвардейской в сторону Полевой. На этом маршруте их смогут увидеть все желающие. Кроме того, прямая трансляция праздничного шествия будет идти на экранах, установленных у монумента Славы. Сразу после парада на площади горожане смогут осмотреть выставку военной техники, будут также работать полевые кухни.

Завершением праздника станет концерт российских и областных мастеров искусств «Победа эта на века нас общей памятью связала!». Он начнется на площади в 17.00. Главным событием концерта станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста. Жители разных городов прочитают общее стихотворение, посвященное Великой Победе.

По традиции праздник завершится большим салютом.

Как стать участником акции «Бессмертный полк»

В день Великой Победы каждый может почтить память героев минувшей войны, пройдя в составе «Бессмертного полка». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 09.00 до 10.15 на улице Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской).

Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более подробно узнать об акции можно по телефонам: 332-31-86, 332-77-12.

Безвозмездную помощь в изготовлении фотографий нужного формата можно получить в администрациях районов, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б). Заявки от жителей там будут принимать до 3 мая.

В связи с подготовкой и проведением праздника планируется ограничить движение с 06.00 30 апреля до 22.00 1 мая и стоянку автотранспорта с 18.00 29 апреля до 22.00 1 мая:

по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка;

по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской;

по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской;

по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской;

по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе;

по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе;

по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;

по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;

по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;

по улице Ульяновской от Галактионовской до Чапаевской.

С 06.00 до 16.00 1 мая: по улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.