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Майские праздники в Самаре: что, где, когда

Первомай объединяет 

1 мая, в День весны и труда, в Самаре традиционно состоится праздничное шествие с участием представителей профсоюзов, сотрудников различных предприятий, студентов. Колонны горожан пройдут по улице Молодогвардейской от Ленинградской в сторону Студенческого переулка. Присоединиться к акции сможет любой желающий. Также за праздничным действом можно будет понаблюдать с трибун площади имени Куйбышева. Вход туда будет свободный. 
 
Когда шествие завершится, участники праздника смогут увидеть на площади уникальную программу «Танцующие автомобили». Полсотни машин, выпущенных на АвтоВАЗе в различные годы, закружатся в едином ритме. Перед публикой предстанут как новинки, так и модели, уже ставшие историей. Зрители увидят, как под музыку рождается «танец-диалог» профессиональных танцоров и виртуозов, находящихся за рулем автомобилей. Примечательно, что программа демонстрируется впервые и специально создана для Дня весны и труда. 
 
Продолжением праздника станет зрелищное представление «Автородео» с участием лучших каскадеров области и страны. В финале зрители увидят парадное шествие автомобилей - участников программы. 
 
Еще одной праздничной площадкой станет волжская набережная. Торжественные мероприятия пройдут с 12.00 до 14.30 на второй очереди (в границах улиц Полевой и Маяковского). Организатором праздника выступает городская администрация. 
 
Самарцев, которые придут туда, ждет множество семейных развлечений. Для детей и подростков подготовлены площадки технической направленности - показательные выступления автомобилистов, «парад» робототехников. В небо над Волгой поднимутся воздушные змеи и свободно летающие планеры. 
 
Любители спорта смогут посоревноваться в ловкости на площадке «Веселых стартов», поиграть в мини-гольф и настольный футбол, принять участие в спортивной игре «Охота на лис», победить в шуточных «шапочных боях». 
 
Традиционные народные промыслы, ремесла и современные виды рукоделия будут представлены на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, в которых смогут принять участие все желающие. 
 
На Полевом спуске, на основной сцене праздника, выступит муниципальный духовой оркестр. Там прозвучат весенние вальсы, праздничные марши, мелодии и ритмы российских и зарубежных композиторов, а также состоится концерт, в котором примут участие лучшие творческие коллективы Самары.

В честь Победы 
 
Чествовать ветеранов, вспоминать погибших на фронтах Великой Отечественной войны будут во всех районах Самары. На площади Славы и в других памятных местах накануне Дня Победы возложат цветы к Вечному огню. 
 
Ветераны начали получать поздравления уже сейчас. Как и в прошлые годы, людей, подаривших нашей стране победу, сражавшихся на фронтах, работавших в тылу, ждут теплые слова и подарки. Глава города Елена Лапушкина поставила задачу дойти до каждого ветерана, не просто поздравить, а поговорить с людьми о том, что их волнует, спросить о проблемах и пожеланиях. 
 
Главным местом праздника по традиции станет площадь имени Куйбышева, где 9 мая состоится военный парад. В нем примут участие несколько тысяч военнослужащих, представителей силовых структур. Также по площади пройдет современная техника, в том числе самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Ураган», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер». В голове механизированной колонны - легендарный танк времен Великой Отечественной Т-34. Шествие завершат участники «Бессмертного полка». От площади парадные расчеты и военная техника двинутся по улице Молодогвардейской в сторону Полевой. На этом маршруте их смогут увидеть все желающие. Кроме того, прямая трансляция праздничного шествия будет идти на экранах, установленных у монумента Славы. Сразу после парада на площади горожане смогут осмотреть выставку военной техники, будут также работать полевые кухни. 
 
Завершением праздника станет концерт российских и областных мастеров искусств «Победа эта на века нас общей памятью связала!». Он начнется на площади в 17.00. Главным событием концерта станет уникальный телемарафон между городами Российской Федерации и Республики Беларусь. На большом экране будут транслировать обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста. Жители разных городов прочитают общее стихотворение, посвященное Великой Победе. 
 
По традиции праздник завершится большим салютом. 
 
Как стать участником акции «Бессмертный полк» 
 
В день Великой Победы каждый может почтить память героев минувшей войны, пройдя в составе «Бессмертного полка». Для этого нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Построение «Бессмертного полка» будет проходить 9 мая с 09.00 до 10.15 на улице Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской). 
 
Организацией сбора и построения участников занимается Самарский союз молодежи. Более подробно узнать об акции можно по телефонам: 332-31-86, 332-77-12. 
 
Безвозмездную помощь в изготовлении фотографий нужного формата можно получить в администрациях районов, в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской (ул. Самарская, 190б). Заявки от жителей там будут принимать до 3 мая.
 
В связи с подготовкой и проведением праздника планируется ограничить движение с 06.00 30 апреля до 22.00 1 мая и стоянку автотранспорта с 18.00 29 апреля до 22.00 1 мая: 
 
по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка; 
 
по улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской; 
 
по улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской; 
 
по улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской; 
 
по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе; 
 
по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе; 
 
по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской; 
 
по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе; 
 
по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской; 
 
по улице Ульяновской от Галактионовской до Чапаевской. 
 
С 06.00 до 16.00 1 мая: по улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. 
 
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
 
 
Дата: 28 апреля 2018 , 09:22
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Автор текста: Анна Щербакова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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