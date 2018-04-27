Во время тестового мачта на «Самара Арене» будет 8 точек питания с выпечкой и безалкогольными напитками

Самарские «Крылья Советов» встретятся с воронежским «Факелом». Еду болельщики смогут купить в 8 точках питания. Их расположат на втором ярусе по периметру стадиона, один буфет будет обслуживать vip-гостей. На выбор: выпечка, напитки, кофе и чай.

Алкоголь продавать не будут. К оплате пока будут принимать только наличные.