Киноизмышлизм. «Я худею» - правда жизни с долей сказки (16+)

Почему я не пошел на премьеру фильма в кино в марте? Потому что русские комедии давно исчерпали мой кредит доверия. Потому что в фильме играет Александра Бортич, которая успела засветиться в сонме отвратительных картин («Неуловимые», «Викинг», «Филфак»). Потому что здесь же и Роман Курцын, который сыграл в фильме «Крым», а это… давайте не будем о плохом. Впрочем, следует также упомянуть, что сценарий фильма писали авторы таких «хитов», как «Горько!», «Беременный», «Лопухи», а поставил картину режиссер новых «Елок». Ну, то есть, вы понимаете, к какому кошмару я готовился, садясь за просмотр «Я худею». Создатели картины к тому же намеренно сняли трейлер, создающий впечатление, что перед вами типичная российская комедия на злободневную тему – в данном случае похудение к лету и фитнес-индустрию. Но все же я решил дать фильму шанс. Авторы зрителя обманули, и это хорошо.

По сюжету, в жизни Ани есть две главные любви — ее парень-качок Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни толстяка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.





Вот такой простенький синопсис, но фильм оказывается несколько глубже. Начнем с того, что это в большей степени драма, чем комедия. Худеет героиня примерно к концу первой трети фильма. Основная комедийная составляющая приходится примерно на тот же отрезок времени. И шутки тут действительно заставляют улыбаться. Это именно шутки, а не гэги, которыми грешат российские комедии. По сути, нас даже не пытаются, так сказать, смешить на убой. Здесь, скорее, улыбаешься, узнавая в героях себя. Люди, начинающие заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, наверняка допускали те же ошибки, что и герои фильма, поэтому им будет смешно. Прием «как в жизни» применялся и в «Горько!», но только там нам предлагали ассоциировать себя с пьяным быдлом и хохотать над тем, как люди напиваются водки и спят лицом в салате. А это было совсем не смешно. А вот в «Я худею» этот «жизненный» подход работает, шутки смотрятся весьма органично и правдиво.







































Но вот завершается комедийная часть, и с удивлением понимаешь, что началась драма. Проблемы отцов и детей, проблемы нереализованных возможностей и нежелания двигаться вперед, проблема алкогольной зависимости и т.д. Фильм через героев и их жизненные истории затрагивает массу болевых точек современного российского общества. И это не какие-то надуманные проблемы, это то, с чем многие действительно сталкиваются в жизни. А вот ближе к финалу фильм превращается в мелодраму, что, на мой взгляд, привносит в предельно реалистичную до этого картину элементы сказки. Когда все проблемы людские решаются в одночасье, словно по мановению волшебной палочки.





Но вот завершается комедийная часть, и с удивлением понимаешь, что началась драма. Проблемы отцов и детей, проблемы нереализованных возможностей и нежелания двигаться вперед, проблема алкогольной зависимости и т.д. Фильм через героев и их жизненные истории затрагивает массу болевых точек современного российского общества. И это не какие-то надуманные проблемы, это то, с чем многие действительно сталкиваются в жизни. А вот ближе к финалу фильм превращается в мелодраму, что, на мой взгляд, привносит в предельно реалистичную до этого картину элементы сказки. Когда все проблемы людские решаются в одночасье, словно по мановению волшебной палочки.







































Интересный факт - для роли в фильме Саша Бортич поправилась более, чем на 20 кг. То есть полнела, а затем худела внутри сюжета. Съемочный период был разбит на два блока. В первом блоке — мае и июне 2017-го года — Сашу снимали полной. После этого был перерыв, когда Саша перешла на строгое питание и тренировалась 7 дней в неделю. За полтора месяца она похудела, и съемки возобновились. Да и в целом все актеры и съемочная группа хорошо поработали и подошли к созданию фильма с душой. Бортич и Курцын в моих глазах реабилитировались после всяких «Крымов» и «Неуловимых». Даже Сергей Шнуров, который местами переигрывал, в конце выдал такой перфоманс, что я хохотал и аплодировал.











































А теперь самое интересное – фильм оставляет вам возможность спорить и анализировать персонажей. Лучше смотреть его со своей второй половинкой, ну, или просто в компании человека противоположного пола. Потому что вы обязательно поспорите о том, кто в этой истории хороший, а кто плохой. Девушки, скорее всего, встанут на сторону Ани и будут защищать ее. «Женя бросил Аню, он – воплощение зла! Он должен был любить ее такой, какая она есть ,пышечкой, поддерживать и оберегать!» - скажут некоторые девушки. А парни могут сказать: «А в чем плох Женя? Он встретил стройную Аню, они были вместе несколько лет, и все это время она поедала торты и майонезные салаты. Женя просил ее заняться собой, предлагал потренировать ее, но ей было лень. И что теперь ему делать?». «Женя не звонил ей после расставания полтора месяца!», «А почему он должен звонить девушке, с которой расстался? Вы часто звоните бывшим, чтобы узнать, как они себя чувствуют?» - вот такие споры после просмотра фильма могут продолжаться долго.



А теперь самое интересное – фильм оставляет вам возможность спорить и анализировать персонажей. Лучше смотреть его со своей второй половинкой, ну, или просто в компании человека противоположного пола. Потому что вы обязательно поспорите о том, кто в этой истории хороший, а кто плохой. Девушки, скорее всего, встанут на сторону Ани и будут защищать ее. «Женя бросил Аню, он – воплощение зла! Он должен был любить ее такой, какая она есть ,пышечкой, поддерживать и оберегать!» - скажут некоторые девушки. А парни могут сказать: «А в чем плох Женя? Он встретил стройную Аню, они были вместе несколько лет, и все это время она поедала торты и майонезные салаты. Женя просил ее заняться собой, предлагал потренировать ее, но ей было лень. И что теперь ему делать?». «Женя не звонил ей после расставания полтора месяца!», «А почему он должен звонить девушке, с которой расстался? Вы часто звоните бывшим, чтобы узнать, как они себя чувствуют?» - вот такие споры после просмотра фильма могут продолжаться долго.







































Я же думаю, что в этой истории положительных персонажей вообще мало, не считая разве что подруги Ани и толстяка Коли. Но так как главная героиня Аня, то разберем ее. Весь фильм она требует от всех жалости и внимания к себе. При этом сама она относится к людям крайне эгоистично. Авторы показывают нам мораль – внешность не главное. Ок, но разве Аня влюбилась в толстяка Николая? Нет, несмотря на всю его доброту и заботу, девушка определила его во френд-зону и пускала слюнки на пресс Жени. Весь фильм она помыкает и крутит бедолагой Колей. А что Николай? Он рассказывает Ане о пользе и вреде продуктов, мотивирует ее, ходит с ней на тренировки, но в отличие от нее внешне никак не меняется. При этом он желает получить девушку, которая работает над собой и стремится стать лучше. В общем, персонажей хочется обсуждать, а это уже говорит о том, что они получились не плоские.

В итоге, фильм «Я худею» получился достойной комедийной драмой. Любителям глупых гэговых комедий в стиле «Горько!» здесь ловить нечего. Остальным, думаю, фильм придется по вкусу.

Приятного просмотра!

Другие кинозмышлизмы: