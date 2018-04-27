После тестового матча в район "Самара Арены" подадут 300 такси

В субботу, 28 апреля, с 7.00 до 23.00 будут закрыты для проезда участки автомобильных дорог по улицам Дальней, Арене 2018 и 2-я стадионной.

Также в указанное время будет запрещена остановка транспортных средств на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, Проезду № 2, Проезду № 8, Проезду № 10.

Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена», на личном автотранспорте запрещен. Автомобили, припаркованные в нарушение Правил дорожного движения, будут эвакуированы на специализированные стоянки.

Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована специальная парковка для личного транспорта на тысячу мест. Болельщики, которые приедут на тестовый матч 28 апреля, смогут оставить здесь свои машины и пройти до стадиона «Самара Арена» по пешеходным тротуарам вдоль улиц Волжское шоссе и Арены 2018.

Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут запущены автобусы-шаттлы, также специальный маршрут трамвая «Железнодорожный вокзал – Стадион». Данные маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.

Проход на стадион со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт. Проход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход улицы Арены 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.

Определены две точки в непосредственной близости от стадиона, где болельщиков будут ожидать такси:

Волжское шоссе перед примыканием к Проезду №10;

Демократическая, остановочный пункт «Дачи» (в месте примыкания улицы Арены 2018).