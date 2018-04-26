Школы Самарской области пока не будут переходить на пятидневку

Ранее с инициативой перевести обучение в школах региона на пятидневку выступил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. В эфире телеканала «Россия-24» глава региона Дмитрий Азаров объяснил, почему нельзя переходить на пятидневку сразу.

- Этот вопрос требует серьезной проработки. Дело не в том, чтобы сделать субботу выходной, а в том, чтобы школьники учились в этот день дома. Пока нет методического обоснования для пятидневной учебной недели. Непонятно, как будет усваиваться школьный материал дистанционно. К тому же при сокращении одного дня учителя могут потерять в зарплате. Этот момент тоже нужно проработать, - сказал Дмитрий Азаров.