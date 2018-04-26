Школы Самарской области пока не будут переходить на пятидневку
Об этом глава региона Дмитрий Азаров сообщил в программе «Главная тема» на телеканале «Россия-24» в четверг, 26 апреля.
Ранее с инициативой перевести обучение в школах региона на пятидневку выступил ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников. В эфире телеканала «Россия-24» глава региона Дмитрий Азаров объяснил, почему нельзя переходить на пятидневку сразу.
- Этот вопрос требует серьезной проработки. Дело не в том, чтобы сделать субботу выходной, а в том, чтобы школьники учились в этот день дома. Пока нет методического обоснования для пятидневной учебной недели. Непонятно, как будет усваиваться школьный материал дистанционно. К тому же при сокращении одного дня учителя могут потерять в зарплате. Этот момент тоже нужно проработать, - сказал Дмитрий Азаров.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
26 апреля 2018 , 22:26
SVN
Последнее из раздела Лента новостей
26 апреля 2018
169
26 апреля 2018
155
1
26 апреля 2018
182
26 апреля 2018
220
26 апреля 2018
166
26 апреля 2018
468
26 апреля 2018
196
26 апреля 2018
176
26 апреля 2018 , 20:55
169
Он начнет работать после первого тестового матча.
26 апреля 2018 , 19:53
155
Об этом глава региона Дмитрий Азаров сообщил в программе «Главная тема» на...
26 апреля 2018 , 19:39
182
Об этом глава региона сообщил в программе «Главная тема» на телеканале...
26 апреля 2018 , 18:01
220
На его месте планировали построить жилые высотки.
26 апреля 2018 , 17:19
221
Они будут стоить от 200 до 1500 рублей
26 апреля 2018 , 16:47
166
В частности, рабочие приводят в порядок покрытие на улице Ленинской
26 апреля 2018 , 16:35
468
Градостроительный совет отклонил предложение о возведении здесь 25-этажных жилых...
26 апреля 2018 , 16:33
196
9 мая в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой...
26 апреля 2018 , 16:32
176
В четверг, 26 апреля, состоялось заседание градостроительного совета. В числе прочих обсудили...
26 апреля 2018 , 16:01
241
Ветеран ПФК «Крылья Советов» прокомментировал встречу врио губернатора Самарской...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3160
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2758
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
28 марта 2018
2590
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2162
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
1757
На поле стадиона уложили газон. Как это было
2 апреля 2018
1083
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1500
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
796
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
28 марта 2018
453
По данным Общественной палаты региона, ГУ МЧС России по Самарской области запросило разрешение...
28 марта 2018
1495
Корреспондент sgpress.ru на примере ТРК «Вива Лэнд» выяснила, что делают в самарских...