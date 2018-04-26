Дмитрий Азаров будет участвовать в выборах губернатора Самарской области

В среду, 25 апреля, Дмитрий Азаров участвовал во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства пожелал Дмитрию Азарову успеха на выборах в сентябре этого года.

- Прежде чем принять решение, я должен был получить одобрение президента Российской Федерации. Потому что он меня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. Я его получил и принял решение участвовать в этих выборах на пост губернатора, - сказал Дмитрий Азаров.