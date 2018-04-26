День Победы на площади Куйбышева: Парад, «Бессмертный полк» и салют
9 мая в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый сможет принять участие в церемониях возложении цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 7 мая в 11.00 и 14.00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11.00. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.
9 мая в 10.00 на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Военный Парад. Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга и вместе с ней встать в строй «Бессмертного полка». Помощь в изготовлении фотографий могут оказать в администрациях районов Самары.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая 2018 года в период с 09.00 до 10.15 на улице Молодогвардейской (от ул. Некрасовской до ул. Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три КПП:
со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.
Ориентировочно с 10.15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну.
Многотысячная колонна «Бессмертного» полка пройдет по площади имени В.В. Куйбышева, где 77 лет назад прошел исторический военный парад, положивший начало Победы на войне.
После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и «Бессмертный полк» пройдут по улице Молодогвардейской до улицы Полевой.
Увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и «Бессмертного полка» жители смогут также с улицы Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая.
В Военном Параде примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего 27 парадных расчетов. Общая численность войск составит – 1831 человек, от Министерства обороны РФ - 1115 чел., от других министерств и ведомств – 716 человек.
В составе механизированной колонны пройдет 44 образца вооружения и военной техники, в том числе: танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА – С», реактивные системы залпового огня «УРАГАН», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», пусковые установки противовоздушной обороны «9С-300», боевые машины пехоты БМП - 2. В голове механизированной колонны пройдет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34.
После прохождения по площади имени В.В. Куйбышева воинские парадные расчеты и военная техника пройдут по улице Молодогвардейской до улицы Полевой, где их смогут увидеть все желающие. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни. Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.
Завершением всех праздничных мероприятий станет праздничный концерт российских и областных мастеров искусств «Победа эта на века нас общей памятью связала!», который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева Самары, начало в 17.00.
Главным событием праздничного концерта в этом году станет уникальный телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами Российской Федерации и республики Беларусь. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором звучит «общее» стихотворение, посвященное великому единению российских городов в суровое военное время.
Завершится концерт большим праздничным фейерверком.
Доступ на площадь свободный. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.
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