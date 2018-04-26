Валерьян Панфилов: «Видно, как город преображается к Чемпионату»

На встрече обсуждался вопрос корректировки транспортной стратегии России с включением Самарской области в транспортный коридор «Европа - Западный Китай». Поговорили и о программе кадрового управленческого резерва. Президент пообещал дальнейшую поддержку первым выпускникам программы и анонсировал второй набор.

Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о подготовке к приему гостей Чемпионата мира по футболу.

Валерьян Панфилов, ветеран ПФК «Крылья Советов»:

- Видно, как город преображается к Чемпионату мира по футболу. За последние годы сделано очень многое, построили инфраструктуру к Чемпионату. Но главное, что у людей растет интерес к футболу. Появилось много площадок для мини-футбола, у меня внук играет на них. Рядом с домом стадион «Локомотив», так там прожекторы до полуночи горят – люди играют в футбол. Это здорово.