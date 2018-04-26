Проголосуйте за благоустройство Самары
Мы любим свой город и искренне хотим, чтобы он стал комфортнее и удобнее для жизни. Этой весной у каждого жителя Самары есть возможность внести свой вклад в благоустройство города. Все, что нужно сделать – проголосовать.
Наверняка вы слышали о Зеленом марафоне, который каждый год проводит Сбербанк. В этом году мероприятие второй раз пройдет совместно с фондом «Обнаженные сердца» и будет называться Зеленый марафон «Бегущие сердца». В его рамках 27 мая на старт в 54 городах России, Казахстана и Белоруссии выйдут тысячи людей. В Самаре забег пройдет на 2-ой очереди Набережной (ЦСК ВВС). Участникам предлагается выбрать дистанцию в 4,2 км (одна десятая классической марафонской) и на 10 км (требуется медицинская справка). Кроме этого предусмотрен и детский забег на 500 метров. Зарегистрироваться для участия в забеге и получить всю необходимую информацию можно на сайте www.greenmarathon.ru
Традиционно в рамках Зеленого марафона проходит социальная акция по благоустройству городской среды. В разное время в разных городах по итогам голосования жителей высаживались аллеи, строились скейт-площадки, открывались велопарковки и т.д. Все эти акции объединяет одно: горожане сами выбирают, что из благоустройства их городу нужнее всего.
В этом году самарцы могут проголосовать за один из трех вариантов благоустройства:
- закупка спортивного инвентаря для интернатов или детских домов;
- дооснащение действующей спортивной площадки тренажерами для людей с инвалидностью;
- установка скамеек в парках и скверах.
Проголосовать за наиболее важный, на ваш взгляд, вариант благоустройства можно на сайте www.greenmarathon.ru. Сделать это просто: на указанном выбираете город проведения «Самара» и после информации о месте и времени проведения забега находите блок «Социальные акции». Отдаете свой голос на один из предложенных вариантов. Вся процедура займет максимум две – три минуты, но вы поможете сделать Самару лучше. Голосование продлится до 15 мая.
Вариант, набравший наиболее количество голосов, будет воплощен в жизнь уже 27 мая.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
26 апреля 2018
115
26 апреля 2018
173
26 апреля 2018
110
26 апреля 2018
104
26 апреля 2018
141
26 апреля 2018
105
26 апреля 2018
145
26 апреля 2018
169
26 апреля 2018 , 17:19
93
Они будут стоить от 200 до 1500 рублей
26 апреля 2018 , 16:47
115
В частности, рабочие приводят в порядок покрытие на улице Ленинской
26 апреля 2018 , 16:35
173
Градостроительный совет отклонил предложение о возведении здесь 25-этажных жилых...
26 апреля 2018 , 16:33
110
9 мая в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой...
26 апреля 2018 , 16:32
104
В четверг, 26 апреля, состоялось заседание градостроительного совета. В числе прочих обсудили...
26 апреля 2018 , 16:01
141
Ветеран ПФК «Крылья Советов» прокомментировал встречу врио губернатора Самарской...
26 апреля 2018 , 15:25
105
Этой весной у каждого жителя Самары есть возможность внести свой вклад в благоустройство...
26 апреля 2018 , 14:47
145
В среду, 25 апреля, по инициативе оператора связи МТС в Самарском районе прошла ...
26 апреля 2018 , 14:35
169
Предстоит определить состав комиссии, условия подачи заявок на участие в конкурсе, сроки его...
26 апреля 2018 , 14:31
136
Они будут объезжать внешний периметр для обнаружения мелких очагов возгораний.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3158
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2725
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
28 марта 2018
2583
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2153
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
1723
На поле стадиона уложили газон. Как это было
2 апреля 2018
1079
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1496
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
791
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
27 марта 2018
462
4 апреля в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной...
27 марта 2018
1029
В Самаре память погибших в Кемерово почтят у Белого дома, на площади Героев 21-ой армии и в сквере Родина
Среда, 28 марта, объявлена в России днём траура. В воскресенье, 25 марта, в Кемерово в...