Проголосуйте за благоустройство Самары

Наверняка вы слышали о Зеленом марафоне, который каждый год проводит Сбербанк. В этом году мероприятие второй раз пройдет совместно с фондом «Обнаженные сердца» и будет называться Зеленый марафон «Бегущие сердца». В его рамках 27 мая на старт в 54 городах России, Казахстана и Белоруссии выйдут тысячи людей. В Самаре забег пройдет на 2-ой очереди Набережной (ЦСК ВВС). Участникам предлагается выбрать дистанцию в 4,2 км (одна десятая классической марафонской) и на 10 км (требуется медицинская справка). Кроме этого предусмотрен и детский забег на 500 метров. Зарегистрироваться для участия в забеге и получить всю необходимую информацию можно на сайте www.greenmarathon.ru

Традиционно в рамках Зеленого марафона проходит социальная акция по благоустройству городской среды. В разное время в разных городах по итогам голосования жителей высаживались аллеи, строились скейт-площадки, открывались велопарковки и т.д. Все эти акции объединяет одно: горожане сами выбирают, что из благоустройства их городу нужнее всего.

В этом году самарцы могут проголосовать за один из трех вариантов благоустройства:

- закупка спортивного инвентаря для интернатов или детских домов;

- дооснащение действующей спортивной площадки тренажерами для людей с инвалидностью;

- установка скамеек в парках и скверах.

Проголосовать за наиболее важный, на ваш взгляд, вариант благоустройства можно на сайте www.greenmarathon.ru . Сделать это просто: на указанном выбираете город проведения «Самара» и после информации о месте и времени проведения забега находите блок «Социальные акции». Отдаете свой голос на один из предложенных вариантов. Вся процедура займет максимум две – три минуты, но вы поможете сделать Самару лучше. Голосование продлится до 15 мая.

Вариант, набравший наиболее количество голосов, будет воплощен в жизнь уже 27 мая.



