На первом тестовом матче в районе «Самара Арены» будут работать мотопатрули МЧС

В субботу, 28 апреля, в 18:00 на стадионе "Самара Арена" состоится первый тестовый матч. «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом».

В четверг, 26 апреля, ГУ МЧС России по Самарской области провело на территории стадиона тренировку личного состава.

У каждой категории спасателей свои обязанности: пожарно-спасательные подразделения будут обеспечивать безопасность в чаше стадиона, сотрудники надзорной деятельности дежурить в местах массового пребывания людей - на трибунах, в зоне фудкорта, а в случае необходимости организовывать эвакуацию посетителей и персонала. В составе группировки есть уникальное подразделение мотопатруля, задача которого - патрулировать внешний периметр стадиона на предмет мелких очагов возгораний.