В Доме актера пройдет бесплатный концерт солистов оперного театра
8 мая в 18:00 в самарском Доме актера (ул. Вилоновская, 24) пройдет концерт «Слушайте, если хотите…» (0+).
В этот вечер выступят солисты Самарского академического театра оперы и балета заслуженные артисты РФ Андрей Антонов и Василий Святкин, Наталья Фризе и Диля Шагеева. Концертмейстер - Вячеслав Шевердин. Концерт ведет музыковед Ирина Цыганова.
Концерт - часть программы «Музыкальная гостиная», организованно Андреем Антоновым.
Вход свободный.
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