Самарские усадьбы: реставрация особняков на Молодогвардейской и Куйбышева

Третий год продолжается совместный историко-культурный, просветительский проект «Самарской газеты», департамента градостроительства Самары и регионального управления Государственной охраны объектов культурного наследия. Мы рассказываем о масштабном ремонте, реставрации старосамарских зданий, а вместе с этим об их истории. Нынешние жильцы домов, все заинтересованные горожане получают уникальную информацию, которую нам помогают отыскать специалисты по охране памятников, архивисты.





Домовладение на Соборной…

На старте проекта мы беседовали с жителями дома №92 на улице Молодогвардейской (фото 1). Старшая по дому Любовь Севостьянова тогда сообщила, что им была обещана реставрация здания. Она рассказывала:

- Знаем, что наш дом признан объектом культурного наследия, и мы по закону несем определенные обязательства. Вместе с соседями много сил вкладывали на протяжении десятилетий, чтобы строение не теряло привлекательности. Не смогли сберечь только старинную деревянную лестницу со стороны двора. Она пришла в ветхое состояние, пришлось ее разобрать. Наш дом, конечно, выглядит гораздо скромнее многих купеческих особняков, но все равно он поддерживает колорит старых кварталов. На второй этаж до сих пор ведет кованая лестница позапрошлого века. А внизу у нас «купеческое подземелье» - помещения под домом с низкими кирпичными сводами.

Все идет по плану. Ремонт дома почти завершен. Появится и информационная табличка, как на многих уже приведенных в порядок особняках. Официально объект культурного наследия числится в списках как «Каменный флигель и ворота на усадьбе жены священника М.М. Соколовой».

Архивы свидетельствуют, что с 1840-1850-х годов шло активное освоение кварталов по периметру распланированной Троицкой площади, где была возведена Троицкая церковь и разместился городской рынок. Тогда и было сформировано домовладение на улице Соборной (ныне Молодогвардейская). К началу 1860-х годов на усадебном месте располагался деревянный одноэтажный дом на каменном фундаменте. Видимо, он был и торговой лавкой, и жильем.

Строительство каменного двухэтажного флигеля первоначально планировалось еще в 1865 году вдовой священника Марией Соколовой.

Однако представленный ею проект комплексной реконструкции усадьбы был одобрен не полностью. Строительное отделение городской управы вынесло вердикт: флигель «по тесноте места по улице разрешить к постройке нельзя». Соколова представила с прошением другой проект. Его утвердили, но реализован он не был.

Затем прошение о строительстве подавала новая собственница усадьбы - купчиха Лукерия Лаптева. По всей видимости, двухэтажный каменный флигель был построен в период с 1878 по 1893 год, к моменту приобретения дворового места мещанином Иваном Аржановым. Это был двухэтажный с подвалом каменный доходный дом, в подвале и на первом этаже которого размещались торговые помещения, а на втором - жилье. К уличному фасаду, в соответствии с утвержденным проектом, примыкала каменная ограда с аркой ворот и калитками.

В мае 1911 года Аржанов получил разрешение городской управы на постройку на его дворовом месте каменного одноэтажного магазина (ныне здание литера Б). В 1919 году домовладение муниципализировали.

Как объект культурного наследия, подсказывают специалисты, эта усадьба ценна первоначальным композиционным построением и декором главных фасадов, аркой ворот.





… и на Дворянской

Близятся к завершению реставрационные работы двух особняков, выходящих главными фасадами на улицу Куйбышева (бывшая Дворянская). Дом №68 - трехэтажный, в стиле эклектики (фото 2). Стены выполнены из красного керамического кирпича, на главном фасаде оштукатурены и окрашены, с выделением архитектурного декора белым цветом на общем фоне. Дом №70 - двухэтажный, также эклектика. Фасад изначально был оштукатурен и имел двухколерную окраску.

С 1849 года у владельца первого дворового места купца Бедрина стоял каменный двухэтажный дом с двумя подвалами, каменный флигель (построенный еще в 1818-м мещанином Мальцевым). К 1868 году на усадьбе стояли двухэтажный каменный дом, на дворе - две деревянные конюшни, два амбара, сарай. К 1898 году новый владелец усадьбы потомственный купец I гильдии Моисей Лазаревич Боберман изменил фасад нижнего этажа дома: расширил оконные проемы в торговом помещении, заменил в них перемычки железными балками. Боберман и его сыновья также имели собственность в Засамарской слободе - амбары и склады.

Купец заказал проект перестройки дома известному самарскому архитектору Александру Щербачеву. Тот предложил два проекта, но оба были отклонены, так как требовали больших объемов и затрат. Третий (его автор неизвестен) был реализован в 1904 году: дом перестроили с поднятием верхнего этажа, в здании появились богатые интерьеры, лепные украшения, роспись, фреска, камин. Помещения стали сдавать в аренду.

На втором дворовом месте с 1848 года стояли двухэтажный каменный дом, две избы во дворе, деревянный флигель, погребица. Владельцы усадьбы - семья Кожевниковых - в период с 1876 по 1904 год получили разрешения от городской управы на пристрой к существующей каменной лавке такого жилого помещения, кухни, установку ворот при доме и пристрой сеней с террасой над ними. Все - тоже капитальное, каменное.

С 1893 года владелицей части усадьбы стала Серафима Попова (в девичестве Кожевникова). Она получала разрешения на пристрой к двухэтажному жилому дому трехэтажного каменного с брандмауэрами и другие новшества.

Значительные изменения произошли в здании с 1951 по 1976 год, когда там располагался областной Дом работников просвещения. Снесли печи в большом зале, частично сменили перекрытия над залом, потолок оклеили тканью и бумагой, загрунтовали и расписали. Убрали деревянную лестницу, из двух комнат сделали большой зал.

Сведения об арендаторах зданий на улице Куйбышева, 68-70:

1875-1891 годы - Ф. Тадовский (владелец фотосалона).

С 1892 года - «Торговый дом Бобермана с С-ми», книжный магазин «Польза» В. Горинова. 1897 год - Д. Страз (Московский магазин готового платья Шапошниковой), Б. Асланиди (владелец магазина), С. Уткевич (арендовал квартиру), магазин готового платья М. Вульнера, галантерейный магазин Н. Белоусова и В. Плотникова.

1902 год - И. Шнейдер занимал весь дом №70 с магазином.

1902-1918 годы - здание №68 арендует Азовско-Донской Коммерческий банк.

В архивных документах приводится описание интерьеров банка: светлый без росписи потолок, на стенах ажурная роспись на уровне антресоли, дверь в кабинет управляющего темная, деревянная, со стеклом в плетеной раме, пол паркетный, имелись две печи белого изразца и одна «голландка». Из вестибюля банка открыли вход в дом №70, где располагалась квартира управляющего.

В 1919 году здания были национализированы. С 20-х годов в доме №70 располагались Губернская государственная трудовая сберегательная касса, магазин «Сельмаш», кабинеты народных судей и нотариальная контора. С 30-х годов в доме №68 размещались гастроном, кафе-столовая на первом этаже, Куйбышевский краевой техникум физической культуры - на втором.

В 1941-1945 годах 20 комнат занимала областная прокуратура. В 50-х годах въехал областной Дом работников просвещения, при котором работала библиотека. В 70-х годах располагался обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, магазин «Трикотаж». С 80-х годов - магазин «Секунда». А недавно помещения передали муниципальному духовому оркестру Самары, под него и идет сейчас реконструкция внутри усадьбы.