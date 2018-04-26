В Самарской области разработают интерактивную карту свалок





Воздух

Воздух по большей части загрязнен выхлопами транспорта. На «машинную химию» приходится около 60% вредных выбросов. Остальное добавляют промышленные предприятия.

- В регионе работает тысяча промышленных и три тысячи автотранспортных предприятий. Плюс зарегистрировано более одного миллиона личных машин, - рассказала начальник отдела информации Центра мониторинга окружающей среды Приволжского УГМС Наталья Евсеева.

Доля выбросов от предприятий снижается, утверждают эксперты. А в следующем году на всех промобъектах должны будут установить автоматические средства контроля за выбросами. Соответствующий закон уже разрабатывают, об этом сообщила начальник отдела госэкспертизы, нормирования и экологического надзора управления Росприроднадзора по Самарской области Татьяна Моклецова.

- Заводы внедряют различные новшества, строят очистные сооружения, устанавливают пылегазоулавливающее оборудование. За год мы провели около 200 проверок на производствах. Также реагируем на обращения граждан, которые жалуются на качество воздуха. В прошлом году нам поступило около тысячи сигналов, в основном от жителей Тольятти, Новокуйбышевска и Куйбышевского района Самары, - уточнила Моклецова.





Вода

Качество воды напрямую зависит от состояния окружающей природы. В Самарской области находится более 700 объектов водоснабжения, из них только 16 снабжают граждан из открытых водоемов, остальные - из подземных источников.

- Почти все подземные источники достаточно минерализованы, имеют высокую жесткость. То есть не вся вода соответствует санитарным правилам. В целом доброкачественной водой обеспечено 84 процента населения области, - пояснила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Ирина Матюнина.

По ее словам, питьевая вода может быть низкого качества по ряду причин: природный состав, отсутствие установок по очистке в деревнях, износившиеся коммуникации. Если в сельской местности источники находятся под землей, то крупные города снабжаются водой из рек. Вся вода подвергается обеззараживанию, поэтому в краны она поступает безопасной.

Свалки

Переработка мусора, увы, остается у нас по большей части идеей. Так что от «классических» полигонов, на которых отходы просто складируют, никуда не уйти. Снижать их негативное воздействие на окружающую среду стараются разными способами. Росприроднадзор проводит проверки на соответствие полигонов нормам. За ситуацией следит и департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. По информации руководителя управления охраны окружающей среды Андрея Христова, муниципалитет занимается ликвидацией незаконных свалок. Например, в поселке Рубежный планируют установить видеокамеры, которые будут фиксировать въезжающие автомобили. Это необходимо для того, чтобы наказать тех, кто незаконно сваливает там отходы.

Планируется активнее внедрять и современные технологии.

- В регионе разрабатывают территориальную схему по обращению с отходами, в которую включат всю логистику перемещения мусора. Она будет доступна на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства. Там же разместят интерактивную карту свалок, - сообщила заместитель Самарского межрайонного природоохранного прокурора Олеся Шевчук.