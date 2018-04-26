Самарскую набережную подготовят к летнему сезону в мае
На этой неделе глава города Елена Лапушкина побывала на самарской набережной и оценила готовность территории к летнему сезону. С представителями районных администраций и компаний-подрядчиков мэр проверила состояние всех знаковых объектов зоны отдыха. Рабочий обход начался от речного вокзала и завершился у «Ладьи», на 4-й очереди набережной, реконструкция которой вышла на финальную стадию.
- Любимое место отдыха горожан должно выглядеть идеально. Мелочей не бывает, самое время активно исправлять недочеты, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Особое внимание во время обхода глава Самары уделила внешнему виду подсобных помещений и ограждений. В ближайшие дни их покрасят, а при необходимости и отремонтируют. Кроме того, владельцам кафе и мини-киосков предстоит привести в порядок прилегающую территорию и в дальнейшем поддерживать на ней чистоту. Елена Лапушкина поручила главам администраций районов держать эти вопросы на контроле.
Также мэр напомнила о необходимости дополнительного озеленения набережной. Акцент должен быть сделан на цветниках.
- Клумбы, которые здесь находятся, всегда выглядели очень достойно, и этот год не должен стать исключением. Также не стоит забывать о перспективе, на набережной много старых деревьев, нам необходимо сажать новые, которые в будущем заменят их, - сказала глава города.
Работы в этом направлении уже начаты. Сейчас на набережной сажают молодые деревья. При этом рабочим часто помогают неравнодушные жители. К примеру, вчера во время многонациональной молодежной экологической акции на участке от улицы Ленинградской до Вилоновской было высажено свыше 30 каштанов и лип.
- Наш проект объединяет юношей и девушек всех национальностей. Среди них казахи, узбеки, армяне и многие другие. В рамках месячника по благоустройству студенты убирают газоны, сажают деревья, - рассказал заместитель руководителя управления департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов.
Президент Ассоциации национальных общественных объединений «Многонациональная Самара» Зограб Мирзоян отметил, что к экологической акции присоединились более 40 волонтеров.
- Такая работа воспитывает бережное отношение к паркам и скверам, улицам и дворам. Проживая на одной территории, независимо от национальности, мы все несем ответственность за чистоту вокруг, - убежден Зограб Мирзоян.
Посадить деревья участникам акции помогли специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз».
- Мы показали ребятам, как обращаться с саженцами, чтобы они прижились, помогли с поливом, - рассказала начальник участка «Спецремстройзеленхоза» Надежда Карпова.
Сами активисты очень тепло отозвались о проекте.
- Мне кажется, акция очень важна - и для города, и для каждого из нас. Я учусь на эколога, так что для меня это полезная практика, - отметил студент Самарского государственного технического университета Артем Кашевский.
По поручению главы города набережную должны полностью привести в порядок до середины мая.
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