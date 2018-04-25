Александр Фетисов: «Мы установим новый рекорд посещаемости футбольных матчей»

Согласно требованиям по безопасности новые стадионы загружаются поэтапно. Первый тестовый матч будет проходить при 30% загрузке стадиона – реализовано 15 тысяч билетов. В первую очередь были забронированы билеты для обладателей абонементов. Им покупать билеты не нужно – достаточно показать на входе свой абонемент. Такой подход будет применяться и на всех последующих матчах, сообщает ПФК «Крылья Советов».

Оставшиеся места, из-за повышенного внимания к первому матчу на новой арене, разошлись за пять часов в первый же день продаж – 23 апреля.

- В самое ближайшее время мы опубликуем билетную программу на матч 6 мая, где в свободной продаже будет значительно больше билетов. Не сомневаюсь, что в этот раз мы установим новый рекорд посещаемости не только в ФНЛ (сейчас он составляет 24 500), но и обновим рекорд посещаемости самарской арены в XXI веке, - сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

По его словам, работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории ведутся круглосуточно: на парковках завершают укладку асфальта, монтируют системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовке "последней мили": на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.

Сейчас перед организаторами матчей стоит задача протестировать все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам. При подготовке учитывается много нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями контроля доступа на стадион до организации камер хранения и навигации на арене.