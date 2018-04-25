Прокуратура: В «Захаре», «Ренте», «Европе» и «Триумфе» нарушаются требования пожарной безопасности

Всего совместно с МЧС прокуроры проверили 193 торгово-развлекательных комплекса и 68 объектов социальной инфраструктуры региона (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры).

В торговых центрах «Рента» «Европа», «Триумф» в Самаре выявили отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации. Во многих других ТЦ, в числе которых торговый дом «Захар» в Самаре, на путях эвакуации, в проходах, коридорах обнаружены различные материалы и оборудование. В торговом центре «Европа» в Самаре эвакуационные выходы оказались заперты на ключ.

С целью устранения нарушений прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. Уже временно закрыты 5 объектов.

Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Возбуждено 178 дел об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Самарской области.