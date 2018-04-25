Самарского посла ЧМ-2018 признали годным к полету в космос
Такое решение приняла Главная медицинская комиссия.
По информации Роскосмоса, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 56/57-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки.
По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья. Герой Российской Федерации, летчик-испытатель Олег Кононенко является самарским послом Чемпионата мира по футболу 2018 года.
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