Самарского посла ЧМ-2018 признали годным к полету в космос

По информации Роскосмоса, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоялось заседание комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 56/57-й длительной экспедиции на МКС за период предполетной подготовки.

По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья. Герой Российской Федерации, летчик-испытатель Олег Кононенко является самарским послом Чемпионата мира по футболу 2018 года.