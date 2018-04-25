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Власти Самары получили дополнительные возможности для помощи бездомным животным

Во вторник, 24 апреля, Самарская губернская дума передала муниципалитетам полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, ранее закрепленные за областью.
 
Законодательная инициатива принадлежала прокуратуре Самарской области, которая опиралась на параметры Федерального законодательства. 
 
- Согласно ФЗ вопросы отлова и содержания безнадзорных животных напрямую отнесены к полномочиям субъектов РФ. А осуществление этих полномочий органами местного самоуправления является правом данных органов. Региональные законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в регулируемой сфере приняты в Саратовской области, Хабаровском крае, Республике Бурятия, - отметила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Самарской области, органами местного самоуправления Елена Волкова.
 
В Самарской области решили последовать примеру других регионов и передать право на отлов и содержание бездомных животных органам МСУ. Для Самары эта работа не станет чем-то новым, ведь городские власти сами уже давно занимаются этими вопросами. Например, в ноябре 2017 года департамент городского хозяйства и экологии города уже провел соответствующий аукцион на 8,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит в течение 2018 года поймать и передать в ветклиники или приюты 6930 бездомных собак и кошек. 
 
Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности - представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов. Далее животных направляют на осмотр ветеринарному специалисту. Стерилизованные особи после передержки передаются в приюты.
 
Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также в интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев находят владельца собаки, животное ему возвращают. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем ее может забрать любой человек. 
 
Сегодня на территории города действует 5 общественных приютов. В марте было принято решение о дополнительном финансировании данных организаций, что, в свою очередь, позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах. Самарская область также вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба областного правительства.
 
Принятый губернской думой законопроект, по сути, лишь расширяет механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных, а также позволяет властям Самары получать дополнительные средства из областного бюджета на помощь четвероногим друзьям человека. 
 
В компетенцию муниципалитетов теперь будут входить: отлов и транспортировка безнадзорных животных; обеспечение осмотра безнадзорных животных ветеринарным специалистом; их содержание и кормление в пункте временного содержания; передача животных заинтересованным лицам, кастрация или стерилизация. Опять же почти всем этим уже занимаются городские власти. Контролировать работу муниципалитетов по отлову и содержанию зверей будет департамент ветеринарии Самарской области.

Александр Шашкин, и.о. руководителя департамента ветеринарии Самарской области:
 
- Передача полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных органам местного самоуправления – это верный шаг. Ведь многие муниципалитеты уже занимаются этими вопросами, знают обстановку на местах. Департамент будет контролировать эту работу и подключаться в случае обнаружения у пойманных животных каких-то инфекций. Мы должны создать благоприятные условия жизни для наших граждан и помочь бездомным животным. 

Леонид Дюгаев, начальник отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства и экологии Самары:

- Органу местного самоуправления передаются полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. На эти мероприятия предусмотрено предоставление субвенций из областного бюджета. Объем субвенций будет рассчитываться по специальной методике, которая будет зависеть от планируемого количества животных, которые будут отловлены в городской среде. Пока общий объем финансирования конкретно на Самару не определен. Субсидии на приюты выделяются в рамках бюджета Самары на содержание и ветеринарное лечение животных, которых передают по результатам отлова приютам. Благодаря новому законы, сотрудничество с приютами выходит на новый уровень. Поддерживая приюты, власти Самары способствуют гуманному решению этой проблемы.

Ирина Макитрина, администратор приюта «Надежда»:

- Субсидии нам позволят содержать собак. Это и питание для них получше. И ветеринарное обеспечение лекарствами. Есть у нас собаки, которые здесь в приюте на доживание и с серьезными заболеваниями. Есть собака с раковой опухолью, с эпилепсией, которой нужны дорогие препараты, сейчас их покупают благотворители. Мы бы с удовольствием расширились, потенциал у приюта есть.
 
 
Дата: 25 апреля 2018 , 11:58
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Автор текста: Сергей Ромашов
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