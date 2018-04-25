Власти Самары получили дополнительные возможности для помощи бездомным животным

Во вторник, 24 апреля, Самарская губернская дума передала муниципалитетам полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных, ранее закрепленные за областью.

Законодательная инициатива принадлежала прокуратуре Самарской области, которая опиралась на параметры Федерального законодательства.

- Согласно ФЗ вопросы отлова и содержания безнадзорных животных напрямую отнесены к полномочиям субъектов РФ. А осуществление этих полномочий органами местного самоуправления является правом данных органов. Региональные законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в регулируемой сфере приняты в Саратовской области, Хабаровском крае, Республике Бурятия, - отметила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами Самарской области, органами местного самоуправления Елена Волкова.

В Самарской области решили последовать примеру других регионов и передать право на отлов и содержание бездомных животных органам МСУ. Для Самары эта работа не станет чем-то новым, ведь городские власти сами уже давно занимаются этими вопросами. Например, в ноябре 2017 года департамент городского хозяйства и экологии города уже провел соответствующий аукцион на 8,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит в течение 2018 года поймать и передать в ветклиники или приюты 6930 бездомных собак и кошек.

Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное под контролем общественности - представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов. Далее животных направляют на осмотр ветеринарному специалисту. Стерилизованные особи после передержки передаются в приюты.

Информация о найденном животном размещается на сайте департамента городского хозяйства и экологии, а также в интернете и социальных сетях. На время поиска хозяина собака находится в приюте. Если в течение 6 месяцев находят владельца собаки, животное ему возвращают. Если нет, то собака остается в приюте и в дальнейшем ее может забрать любой человек.

Сегодня на территории города действует 5 общественных приютов. В марте было принято решение о дополнительном финансировании данных организаций, что, в свою очередь, позволит содержать большее количество безнадзорных животных в приютах. Самарская область также вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению стандарта организации работы с безнадзорными животными, сообщает пресс-служба областного правительства.

Принятый губернской думой законопроект, по сути, лишь расширяет механизмы поддержки организаций, занимающихся содержанием безнадзорных животных, а также позволяет властям Самары получать дополнительные средства из областного бюджета на помощь четвероногим друзьям человека.