Как заставить управляющие компании работать прозрачно

Каждый месяц самарцы платят за коммуналку и имеют право знать, как управляющие компании (УК) тратят эти деньги: какие работы выполняются в доме, а что стоит в плане; сколько всего собрано денег и сколько потрачено; каков переходящий остаток. Но не все УК готовы делиться такой информацией. Еще пару лет назад почти каждая управляющая компания заключала с собственниками многоквартирных домов (МКД) договор по своему шаблону, где обязанность раскрывать данные жителям даже не прописывалась. Некоторые пункты таких договоров и вовсе не соответствовали Жилищному кодексу РФ. На основании этих «бумажек» собственники даже в судах не могли добиться от управляющих компаний решения коммунальных проблем.

Прозрачное управление

В апрельском послании к жителям региона врио губернатора Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области необходимо усилить контроль за деятельностью управляющих организаций.

- Управляющие компании должны в безусловном порядке соблюдать требования по раскрытию информации, а также наладить интерактивные сервисы взаимодействия с жителями по всем вопросам своей работы. На основании регулярных оцифрованных и обобщенных оценок самих жителей домов должны приниматься решения о выдаче и продлении лицензий на работу управляющих компаний. Тогда, уверен, повысится качество их услуг и сократится число возмущенных писем, ежедневно поступающих в адрес губернатора, - сказал глава региона.

Чтобы сделать работу УК прозрачной и открытой, Государственная жилищная инспекция Самарской области, правительство губернии и Общественная палата региона разработали модельный договор. Этот механизм действует в области с октября 2017 года. В документе четко прописаны права и обязанности как управляющей компании, так и собственника жилья. Это шаблонный договор, который рекомендовано заключать с жителями всем УК. Собственникам домов необходимо принять такое решение на общем собрании, а затем предложить своей управляющей компании либо заключить модельный договор, либо прописать в существующем соглашении недостающие пункты. Форму модельного договора можно найти и на сайте ГЖИ.

Только преимущества

Модельный договор показывает управляющим компаниям, кто в доме хозяин. И как любые хозяева и наниматели, жители праве требовать от УК подробного отчета.

- Предложенный правительством Самарской области модельный договор максимально защищает права и интересы жителей, а также предусматривает различные формы контроля за расходованием средств управляющей организацией, – говорит заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Павел Коптев.

Так после заключения договора каждый собственник МКД при желании сможет получать на свою личную электронную почту промежуточный отчет о деятельности УК. С 1 октября управляющие компании обязаны будут предоставить эти данные жильцам, оставившим свой электронный адрес и номер сотового телефона. Собственники получают право контролировать расходование средств УК; участвовать в проведении осмотров общего имущества; требовать изменения размера платы, возмещения убытков, пользования средствами, полученными от сдачи в аренду общего имущества дома; участвовать в снятии показаний общедомовых приборов учета; получения полной информации о деятельности УК и многое другое.

Кроме того, в договор внесен дополнительный раздел «Взаимодействие управляющих организаций и совета МКД», разработанный руководителем регионального центра «ЖКХ – Контроль» Виктором Часовских.

- Этот пункт позволяет жителям через избранный совет дома контролировать работу УК. Управляющие компании, например, обязаны согласовывать и подписывать с председателем совета МКД двусторонние акты приема-передачи по всем видам выполненных и предоставленных работ с 10 до 20 числа каждого месяца, следующего за месяцем выполнения работ. Если компания выполнила работы некачественно или завысила сумму, то жители могут не принять такую работу и потребовать ее переделать. Если управляющая компания откажется, то собственники обращаются в органы местного самоуправления для проведения внеплановой проверки такой организации, - рассказал Виктор Часовских.

Еще один волнующий многих жителей пункт – требования к качеству оказываемых УК услуг, а именно: холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отоплению и обращению с твердыми коммунальными отходами. УК обязаны следить, чтобы в дома самарцев все это поступало в необходимом объеме и установленного качества. Кроме того, УК должны информировать собственников о плановых отключениях не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.





Готовы работать

По данным министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, сегодня модельные договоры с управляющими компаниями заключили около 3500 домов. За каждым таким документом стоит комфорт тысяч людей. Это говорит о том, что это процесс актуален для абсолютного большинства домов, понятен и востребован у жителей.

Первыми такую форму взаимодействия с собственниками поддержали самарские муниципальные предприятия «Универсалбыт» и «Жилсервис», ООО «Жилуниверсал», АО «Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района», ООО УК «Приволжское производственное жилищное управление», ООО «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс «Электрощит».

Больше всего модельных договоров заключили в Советском районе Самары – 1016, на втором месте Октябрьский район - 797, на третьем Куйбышевский – 317.

С 29 августа по 27 сентября 2017 года на территориях внутригородских районов Самара проводился комплекс учебно-практических занятий (семинаров-тренингов) для активных жителей, старших МКД и управляющих микрорайонами города по вопросам заключения модельного договора. Все информационно-прикладные материалы к семинарам-тренингам размещены в интернете на сайте ресурсного центра гражданской активности Самарской области (http://апп63.рф/) и доступны для скачивания любому жителю.

Комментарии





Виктор Часовских, руководитель регионального центра «ЖКХ – Контроль»:

- Раз жители платят деньги, то в тандеме с управляющей компанией они главные. В модельном договоре мы постарались четко прописать права и обязанности как управляющей компании, так и собственника. Умная компания должна соглашаться на такой договор с жителями без вопросов. Если компания отказывается, значит ей есть что скрывать и жителям впору задуматься о ее смене.

Ирина Кочуева, руководитель информационно-методического центра поддержки ОСМ и актива Самарской области:

- Это типовой договор на управление многоквартирным домом, учитывающий в первую очередь интересы собственников жилья. К договору прилагается пять типовых смет по затратам на содержание общедомового имущества. В них прописаны виды услуг, например, уборка территории, подъезда, и сколько это все стоит. Если работы выполнены плохо, то жильцы могут просто исключить из сметы эти деньги.