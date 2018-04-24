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Главная/Лента новостей/

Для получения надбавки к пенсии региональным чиновникам придется работать не меньше десяти лет

Раньше для таких "премиальных" достаточно было занимать должность в региональных структурах три года.
 
Закон, во вторник, 24 апреля, в двух чтениях приняли депутаты Самарской губернской думы.
 
В декабре 2012 был принят законопроект о надбавках к пенсии чиновников, проработавших в областном правительстве три года. Причем для получения денег им необязательно было проживать и иметь прописку на территории региона. Теперь, согласно принятым поправкам в законопроект, стаж работы чиновников в Самарской области должен быть не менее 10 лет. Однако уже получающих надбавку пенсионеров, проработавших в нашем регионе три года, ее не лишат.
 
 
Дата: 24 апреля 2018 , 13:53
276
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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