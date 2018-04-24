Детсады, кинотеатры и турбазы. Что планируют ремонтировать в Самаре на деньги инвесторов
Департамент управления имуществом Самара предоставил sgpress.ru список объектов, по которым планируется заключить концессионные соглашения.
Речь идет об объектах образования, культуры, спорта и отдыха. Концессионное соглашение – это форма государственно-частного партнерства. Инвесторы вкладывают деньги в строительство или ремонт государственных объектов, а взамен в течение определенного времени эксплуатируют их, получая прибыль.
На средства инвесторов в Самаре планируют отремонтировать:
- спортивное сооружение стадиона «Заря» на Мориса Тореза, 144
- нежилое помещение на Мориса Тореза, 67а
- детский сад комбинированного вида № 290 на Мориса Тореза, 83
- детский сад на Калинина, 4а
- детский сад № 249 на Шестой просеке
- детский сад на улице Советской Армии, 131
- детский сад на Подшипниковой, 27
- здание реального училища на Алексея Толстого, 31-33
- кинотеатр «Юность» на Ново-Вокзальной, 28
- кинотеатр «Россия» на Чернореченской, 15
- базу отдыха «Дорожник» в Кировском районе
- базу отдыха «Мечта» на Пятой просеке
- детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса, Березовой аллеи
- детский сад на Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116;
- физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Прибрежном;
- школу в границах улиц Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской.
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