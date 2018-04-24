Детсады, кинотеатры и турбазы. Что планируют ремонтировать в Самаре на деньги инвесторов

Департамент управления имуществом Самара предоставил sgpress.ru список объектов, по которым планируется заключить концессионные соглашения.

Речь идет об объектах образования, культуры, спорта и отдыха. Концессионное соглашение – это форма государственно-частного партнерства. Инвесторы вкладывают деньги в строительство или ремонт государственных объектов, а взамен в течение определенного времени эксплуатируют их, получая прибыль.

На средства инвесторов в Самаре планируют отремонтировать: