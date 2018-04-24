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Какие товары с изображением Забиваки можно купить в Самаре

До Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ остается меньше двух месяцев. На память о турнире можно будет оставить не только эмоции, но и вещи. «СГ» выяснила, какие товары с символикой мундиаля можно приобрести в Самаре.

Быть в форме 
 
Любовь к футболу и радость, что Чемпионат пройдет в Самаре, уже сейчас можно выразить с помощью одежды. Несколько компаний стали сублицензиатами FIFA по производству одежды, обуви и головных уборов с символикой турнира. Это «Остин», «Нью-Фэшн» (Finn Flare), «Спортмастер», «Дом одежды» (Zenden), «Лига сильных», «Кросби» и др. 
 
Например, в магазине «Спортмастер» на проспекте Ленина коллекции, приуроченной к турниру, отведено отдельное место. Товары располагаются на стеллажах, которые оформлены логотипами ЧМ. Продавцы рассказали: первые вещи поступили в продажу в феврале, и они не залеживаются - хорошо берут. 
 
Магазин предлагает мужские, женские, детские майки, футболки, джемперы, ветровки, поло разных цветов с принтом в виде флага России, с эмблемой турнира, с талисманом - Забивакой. Футболка для мальчиков или девочек стоит 699 рублей, для взрослых - 999. В наличии мужские шлепанцы за 699 рублей, спортивные сумки и рюкзаки за 1799, мешки для обуви за 499, бейсболки за 699 и 799, мячи. «Спортмастер» реализует и товары, производителем которых не является. Это магниты с символикой городов - организаторов Чемпионата и фигурки Забиваки от 149 рублей, брелоки от 399, мягкие игрушки Забивака - 899 и 1499 (в зависимости от размера). 
 
Карман не тянут 
 
Чемпионату посвящена серия памятных монет из недрагоценных и драгоценных металлов, выпущенных в 2016 и 2017 годах Центральным банком России. Тираж монеты 25 рублей из медно-никелевого сплава составил: в обычном исполнении - 19 млн 750 тысяч штук, в специальном (в цвете) - 250 тысяч. В торговых точках их обязаны принимать по номиналу. 
 
Памятные монеты из драгметаллов представлены тремя рулями (серебро) и «полтинником» (золото). Как сообщили «СГ» в отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, их можно купить в кредитных организациях, которые выполняют такие операции. Они самостоятельно устанавливают цену на монеты. Тираж серебряной монеты - до 24 тысяч штук, а золотой - до 12 тысяч.

Почта доставляет 
 
В почтовых отделениях - свой набор продукции, посвященной ЧМ. Это марки, открытки, конверты. Наиболее полный ассортимент этой продукции представлен в филателистическом магазине на улице Куйбышева, 82. 
 
Например, можно приобрести марки с разными изображениями - Забиваки, легендарных отечественных футболистов, картин и скульптур на футбольную тему, стадионов, построенных к грядущему соревнованию. Есть большой выбор открыток с достопримечательностями городов - организаторов Чемпионата. На карточке Самары - «Ладья». В основном почтовые товары популярны у коллекционеров - филателистов и посткроссеров. 
 
Бумага стерпит 
 
Право производить канцелярскую и школьную продукцию получило ООО «Хатбер-М». В Самаре найти товары этой категории с символикой ЧМ не составит труда. Ими можно разжиться как в небольших магазинах канцтоваров, так и в сетевых. 
 
В «Чаконе» в ТРК «Вива Лэнд» товары турнира занимают выгодное место - коллекция собрана на входе. Тетради, ежедневники, блокноты, дневники, альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин, пеналы, рюкзаки - все это с официальной символикой Чемпионата. 
 
А вот в «Метиде» на проспекте Юных Пионеров в «развалах» канцтоваров обнаружили только альбомы для рисования по 30 листов за 58 рублей и тетради по 48 листов за 35 рублей на тему ЧМ. Зато магазин предлагает подарки, сувениры, атрибутику болельщиков от сублицензиата ООО «Олми 2000»: наклейки на автомобиль - от 150 рублей, ленточки - 110, флаги - 350 и 650, вымпел - 430, тату для тела - от 130 и прочее. 
 
На все случаи 
 
В ТЦ Metro Cash & Carry на Московском шоссе - экспозиция продукции на центральной аллее от входа. Привлекают внимание футболки больших размеров от «Торгового дома СТК» за 799 рублей. Рядом детские и взрослые - серые, синие, красные, черные носки от ООО «АКОС ТЭКС» за 129 и 199 рублей. 
 
На полках - множество сувениров и вещей, которые пригодятся в хозяйстве. Это продукция ИП Сохацкий, компаний «Опытный стекольный завод», «Бибиджи Интернешнл», «Нордтекс» и др. Мыльные пузыри - 49 рублей, подушка с Забивакой - 799, бутылка для воды - 699, фляга - 449, кружки, стаканы, бокалы для пива - от 119, полотенце - от 190, сувенирный мяч - 429, детский столовый набор - 1099, самокат - 3499. Можно перехватить чупа-чупсы, монпансье, мармеладки от ООО «Конфитрейд». В компании, куда мы обратились как потребители, пояснили, что до конца месяца сладости появятся в сетевых магазинах - в «Перекрестке», «Пятерочке». Продукты питания с символикой были замечены и в «Ашане». 
 
Всякую всячину с символикой ЧМ продают на автозаправочных станциях. В сети «Роснефть» - ароматизаторы воздуха, брелоки, магниты, термосы, зажигалки, леденцы. 
 
К слову, все эти вещи и продукты можно без проблем заказать в интернете у официальных сублицензиатов. Еще можно выбрать пазлы, бинокли, чемоданы, аксессуары для телефонов, матрешки, спасательные круги и жилеты, шапочки для бани, товары с хохломской росписью - все, что душе угодно.
 
Бренд под защитой 
 
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) - всемирный руководящий орган в области футбола. FIFA разработала серию логотипов, названий, товарных знаков мероприятия - официальную символику, которая как объект авторского права, интеллектуальная собственность охраняется законами. Законы защищают FIFA от несанкционированного использования точных копий и вводящих в заблуждение разновидностей и модификаций символики. За реализацию продукции с нелегальным изображением товарных знаков предусмотрены штраф и конфискация самих предметов. 
 
FIFA предоставила ряду организаций (лицензиатам и сублицензиатам) право разрабатывать, производить и продавать продукцию с официальной символикой. Перечень этих компаний и каталог товаров каждой из них - на сайте ООО «Агентство интеллектуальной собственности»: ais-agency.ru. В «АИС» можно обратиться по поводу защиты бренда FIFA, уточнить законность использования символики на том или ином товаре. О нарушении прав FIFA в этой сфере можно сообщить и в управление Роспотребнадзора по Самарской области. 
 
Продукция ЧМ-2018 маркируется специальной защитной голограммой и/или знаком официальной лицензионной продукции.
 
Фотогалерея
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Дата: 24 апреля 2018 , 09:35
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Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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