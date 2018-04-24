С 1 мая в Самаре начнутся регулярные дачные перевозки
С 1 мая в Самаре откроется сезон дачных перевозок. Пока что работа организована в тестовом режиме - для изучения пассажиропотока. Пробные рейсы пускают по выходным. Исключение - дни, на которые выпадают религиозные и некоторые другие праздники. Например, 28 апреля, когда в стране объявлен рабочий день, рейсы на дачи выполнять не будут. Также перевозки не проводят на Троицкую родительскую субботу - 26 мая и в День Победы - 9 мая. В эти дни департамент транспорта обслуживает маршруты к кладбищам.
21 апреля 30 автобусов впервые в этом году вышли в рейсы в направлении дач. Поскольку на автостанции «Аврора» собралось больше людей, чем на других точках отправления, туда был подан дополнительный подвижной состав.
По итогам тестов, возможно, решат увеличить количество автобусов. Кроме того, специалисты оценят готовность к сезону автодорог и прочей инфраструктуры.
- Во время подготовки к сезону мы проверяем состояние остановочных павильонов, готовность подъездных путей. Особое внимание уделяем состоянию дорожного полотна, чтобы вовремя провести ремонт. В проверках участвуют сотрудники ГИБДД. Также на комиссионные объезды мы приглашаем представителей садово-дачных товариществ, чьи замечания берем в работу, - говорит руководитель городского департамента транспорта Юрий Тапилин.
К садово-дачным массивам ведут 17 автобусных маршрутов. В привычном по прежним годам расписании есть некоторые изменения.
Ранее от площади имени Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная») можно было добраться на автобусе №126а. В этом сезоне туда ходят маршруты №№147 и 182.
Перевозка пассажиров от поселка Мехзавод до массива «Исторический Вал», которая ранее выполнялась маршрутом №154к, будет осуществляться маршрутом №154. Посадку пассажиров в сторону дач организуют на остановке «Поселок Мехзавод» (10-й квартал, дом №13). Высадка при движении в город - на остановках «СПТУ-50» и «Поселок Мехзавод» на Красноглинском шоссе.
Проезд пассажиров на пробных рейсах осуществляется по билетам, которые можно купить у кондуктора в автобусе. Льготы начнут действовать с 1 мая. При этом муниципалитету удалось сохранить тарифы на дачные перевозки на уровне прошлого года.
- В этом сезоне тариф не изменится. В течение трех лет он остается в размере двух рублей двух копеек за километр. Также будут действовать льготы. Например, работает «Карта школьника», по которой стоимость проезда составляет 13 рублей вне зависимости от длины маршрута. Есть специальные цены для владельцев социальной карты жителя Самарской области. В зависимости от протяженности маршрута проезд обходится вдвое дешевле базовой стоимости, - подытожил Тапилин.
Дачные перевозки продлятся до октября.
С прогнозом прибытия транспорта для всех остановочных пунктов можно ознакомиться в приложении «Прибывалка-63», которое доступно в App Store и Google Play. Информацию о работе «сезонных» маршрутов можно узнать по телефону «горячей линии» 207-70-11.
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