Билеты на первый тестовый матч на «Самаре Арене» распродали за полдня

Как сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов», все билеты проданы либо зарезервированы для владельцев сезонных абонементов. Количество билетов на первый тестовый матч было ограничено. Напомним, что в субботу, 28 апреля, "Крылья Советов" примут воронежский "Факел". Начало игры в 18:00.