К ЧМ-2018 меню самарских ресторанов переведут на английский и испанский

К Чемпионату мира по футболу владельцам самарских ресторанов рекомендовали поднять уровнь сервиса и адаптировать свои заведения для иностранцев. В частности, меню должны быть переведены на английский и испанский языки. Персонал также должен владеть иностранными языками. В залах заведений должны быть переведенные информационные таблички. Официанты для общения с гостями будут также пользоваться Google-переводчиком.

138 кафе и ресторанов уже перевели меню на английский, а вот на испанский - всего 18 заведений. В 192 общепитах работают владеющие иностранными языками сотрудники, в 108 есть навигация на английском.