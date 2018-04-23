В Самаре начали продавать билеты на первый тестовый матч на новом стадионе
На игру смогут попасть не более 15 тысяч болельщиков.
В понедельник, 23 апреля, стартовали продажи билетов на игру, которая пройдет на "Самара Арене" в субботу, 28 апреля.
"Крылья Советов" примут воронежский "Факел". Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 до 19:00) и в клубном магазине «Крыльев» в ТЦ «Сила Спорта» (с 10:00 до 20:30).
В удаленных кассах билеты будут реализовываться по следующим адресам (время работы – с 10:00 до 21:00):
1. ТЦ "Вива-Лэнд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда).
3. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
4. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
5. ТЦ "Мега-Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
6. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А (с 24 апреля).
В кассах "Самара Арены" билеты продаваться не будут.
Стоимость билетов сектора B и D составит 200 рублей, сектора С – 300 рублей.
Желающим приобрести билеты в скайбоксы необходимо обращаться на электронную почту: r.hayarov@ks-samara.com. Информация о продаже билетов категории VIP будет позже.
Владельцы абонементов ПФК "Крылья Советов" проходят на тестовые игры по своим сезонным картам. Для владельцев абонементов на Западную трибуну определены 6 секторов: А102, А103, А104, А108, А109, А110. Для владельцев абонементов на Восточную и Северную трибуну (кроме 8 сектора) определены 3 сектора: С120, С121, С122.
Билеты в сектор активной поддержки "Крыльев Советов", В130, будут продаваться только в ТЦ "Сила Спорта". В день матча эти билеты реализовываться не будут. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектора B130 и C117. Электронные билеты на игру "Крылья Советов" – "Факел" продаваться не будут.
Для детей до 14 лет (до наступления 14-летнего возраста болельщика) стоимость билета составляет 20% от стоимости билетов. В связи с требованием FIFA к тестовым матчам, количество билетов на первую игру будет ограничено.
Количество билетов на первую игру будет ограничено.
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