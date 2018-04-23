Мастер спорта по скоростному подводному плаванию о Самаре, спасении людей и спорте

Недавно «человек-спасатель» Шаварш Карапетян побывал в нашей губернии. В Тольятти встретился с молодежью армянской диаспоры, в Самаре - с юнармейцами школы №154, спортивной общественностью и работниками Центра спортивной подготовки Самарской области. После этого Шаварш поделился впечатлениями об увиденном и ответил на вопросы журналиста «СГ».

О Самаре - с любовью

- Самаре есть чем гордиться, - отметил он. - За последнее время здесь построены современные спортивные комплексы. Новое поколение может тренироваться в великолепных залах и плавательных бассейнах, о которых раньше мы только мечтали. В недавно построенной «Орбите», где я побывал, отличные условия для новичков. Только занимайтесь!

- У меня в руках книга о вас - «Двадцать жизней Шаварша». Читаешь ее, и ком в горле стоит. У читателя складывается впечатление, что главным в вашей жизни были даже не спортивные рекорды, а помощь людям, попавшим в беду. Если проследить вашу родословную, среди мужчин вашей семьи много героических личностей.

- Возможно, это преувеличение. Вы правы в главном: наша семейная философия и воспитание построены на том, чтобы вовремя откликаться на чужую беду. Не отворачиваться, а протянуть руку человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Это нормальный поступок, заложенный на генетическом уровне.

Я был предвестником МЧС





- Сколько вы спасли человеческих жизней?

- Много, очень много. Я не считал, но на самом деле спасенных больше, чем писали в газетах. Эпизоды с троллейбусом, автобусом, пожаром - это одно. А если ты вовремя оказал кому-то срочную медицинскую помощь, остановил от безумного поступка - какой тут подвиг? Это твоя человеческая обязанность. Но жизнь-то спасена.





- Вы не похожи на человека, который живет по инструкциям и приказам…

- Все, о чем мы говорим, идет от природы человека. Главное - вовремя принять единственно правильное решение. Так было, к примеру, на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване. Я быстро нашел верное решение и доказал пожарным, что могу справиться с этой задачей. Потому что физически и психологически готов лучше, чем любой из них. Мне сказали: «Если ты сумасшедший - иди, решай. А у нас инструкция». И я спас десятки жизней. Для меня приказом была только моя совесть.





- Из вас получился бы отличный руководитель МЧС. Вы прошли через столько экстремальных ситуаций…

- Я двумя руками за развитие этой спасательной службы. Она должна совершенствоваться. Это значительно облегчит жизнь современных людей. Жаль, что раньше ее не было. Тогда в роли спасателей действовали одиночки.

Звание «народный» надо заслужить





- У вас нет чувства неудовлетворенности от того, что власть не оценила по достоинству ваши заслуги перед обществом. Почему вы не Герой Советского Союза?

- Общество подарило мне человеческое признание и любовь. Это круче, чем любая грамота или медаль. Меня называют народным героем. Это признание дорогого стоит. Если приглашают на какие-то торжества, то я в шеренге Героев Советского Союза и России стою на равных. И мне оказывают такой же почет и уважение, как и им. Александр Невский, если вы помните, был тоже народным героем. Тогда орденов не было. Но память о нем будет жить вечно.

- О вас и ваших подвигах знает весь бывший СССР. Это помогает вам в жизни?

- Еще как! Передо мной распахиваются любые двери. Спасибо друзьям-журналистам, которые рассказали обо мне людям. Долгое время я пытался избегать общения с прессой, но потом понял, что мои примеры помогут в воспитании молодежи.

- Самому не хочется взять в руки перо?

- Хочется. Многое в публикациях осталось за кадром, много личного я не рассказывал. Думаю, что обязательно наверстаю упущенное. После 90 лет (смеется)…

- Вы обозначили для себя высокую планку…

- У нас в роду много долгожителей.

Наша цель - олимпийская семья





- Молодое поколение сегодня мало что знает о подводном плавании. Вы могли бы помочь им в методике тренировочного процесса.

- В спорте многое зависит от психологии человека. У меня масса наблюдений о том, как можно готовить спортсмена к ответственным стартам. В молодости я много тренировался, постоянно экспериментируя. Мой рекордный заплыв под водой с аквалангом - 50 километров. Обычная тренировка - километраж чуть меньший. И марафоны бегал, и горным бегом занимался - развивал легкие. Бегал вверх по 70-метровой лестнице, установленной почти вертикально. И ничего, выжил. Потом усложнил себе упражнение. Брал на плечи партнера - и с ним бегом вверх по этой лестнице. - В спорте многое зависит от психологии человека. У меня масса наблюдений о том, как можно готовить спортсмена к ответственным стартам. В молодости я много тренировался, постоянно экспериментируя. Мой рекордный заплыв под водой с аквалангом - 50 километров. Обычная тренировка - километраж чуть меньший. И марафоны бегал, и горным бегом занимался - развивал легкие. Бегал вверх по 70-метровой лестнице, установленной почти вертикально. И ничего, выжил. Потом усложнил себе упражнение. Брал на плечи партнера - и с ним бегом вверх по этой лестнице.

- Это вы подсмотрели упражнение у хоккейного мэтра Анатолия Тарасова. Он своих подопечных - будущих олимпийских чемпионов - тоже так же мучил на изнурительных тренировках.

- По-моему, это он подсмотрел у меня (смеется). Шутка, конечно. Но атлетическая подготовка в нашем виде спорта - основа основ. Только она и помогла мне в экстремальной ситуации сделать то, чего не смогли бы и десять спасателей. Я, когда увидел тонущий троллейбус на Ереванском водохранилище, бегал с братом кросс. За спиной - рюкзак с 20-килограммовым грузом. Сбросил его и нырнул в пучину, не раздумывая. Потому что знал: других безумцев рядом нет. Так в паре с братом и спасали людей. Он тоже великолепный спортсмен.

- Вам не кажется, что молодежь, в связи с «перезагрузкой» ДОСААФ и военно-технических видов спорта, потеряла интерес к скоростному подводному плаванию…

- К сожалению, это так. Сегодня Всемирную федерацию подводного плавания возглавляет россиянка Анна Аржанова. Я стараюсь помогать всем, чем могу. Наша главная цель - попасть в олимпийскую семью. Есть плавание руками, а есть ногами и с аквалангом. Это и есть скоростное плавание. Не менее зрелищный вид.

Самара мне очень понравилась. И я готов помогать в развитии подводных видов спорта в вашем городе. Приглашайте.

Напоследок гость подарил книгу с дарственной надписью: «Оставляю на память кусок истории моей жизни. Шаварш Карапетян».

Визитная карточка

Шаварш Капапетян - заслуженный мастер спорта СССР по скоростному подводному плаванию.

Родился 19 мая 1953 года в Кировакане (ныне - Ванадзор). В 1964 году переехал в Ереван, где окончил восемь классов средней школы и автомеханический техникум. Подводным плаванием начал заниматься в 1970 году. Шаварш Карапетян - абсолютный чемпион мира, 17-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях, 7-кратный чемпион СССР, 15-кратный обладатель Кубка СССР, 11-кратный рекордсмен мира, 13-кратный чемпион Европы по скоростному подводному плаванию. Мировая известность пришла к нему не только за спортивные заслуги. Он трижды совершил подвиг, спасая людей.

В 1974 году сумел в последний момент на краю пропасти остановить автобус без тормозов с тридцатью пассажирами.

В 1976 году Шаварш спас двадцать человек из затонувшего троллейбуса в Ереванском водохранилище. Специалисты утверждают, что никто физически не смог бы сделать того, что сделал Шаварш, многократно нырявший в ледяную воду. На десятиметровой глубине он разбил ногами заднее стекло и стал вытаскивать потерявших сознание людей. В 1985 году Карапетян, вновь рискуя жизнью, стал участником спасения людей на пожаре в спортивно-концертном комплексе в Ереване на холме Цицернакаберд.

Награжден орденом «Знак Почета», первым из советских спортсменов - орденом ЮНЕСКО «Fair Play» («За честную игру»), медалями «За спасение утопающих» и «За отвагу», орденом Графа Лорис-Меликова первой степени - высшей наградой армянского казачества. Почетный гражданин Еревана. Участник эстафеты Олимпийского огня Сочинских игр. Именем Карапетяна назван астероид (3027) Шаварш. Живет в Москве. Возглавляет Благотворительный Фонд Шаварша Карапетяна, который осуществляет деятельность в области спорта.

С 7 марта 2018 года имя Шаварша Карапетяна носит юнармейский отряд самарской школы №154.