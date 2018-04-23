Как помогают бездомным животным в Самаре
Вопрос безнадзорных животных всегда вызывал живой отклик у населения. В Самаре работа с братьями меньшими ведется постоянно и только гуманными способами. Байки про отстрел или использование яда - не более чем фантазии.
Отлов проводят так, чтобы не травмировать животных. При самой процедуре присутствуют представители общественности - председатели советов домов, активисты, от районных администраций - управляющие микрорайонами. Потом животных привозят в ветеринарную клинику, где их стерилизуют, делают прививки. Затем собак возвращают в городскую среду.
Особый подход - к потерявшимся домашним собакам, которых сразу видно среди «профессиональных беспризорников». Информацию о них дают в социальных сетях. На время поиска хозяина животное помещают в приют. Если владельца найти не удается, то собаке подбирают новый дом.
О том, как в Самаре работает «собачья» система, можно посмотреть на конкретном примере. Собака, которой дали кличку Девочка, как раз одна из «потеряшек». В конце января ее нашли на обочине дороги с множественными травмами. Жители связались со службой отлова бродячих животных. Ее сотрудники передали животное в приют «Надежда». В лечении помогали специалисты ветеринарной клиники «Альтернатива».
- Собаке на вид около года. Она поступила к нам с 16-ю переломами и пережила несколько операций. Сейчас Девочка нормально ест, выходит на прогулку. Она очень любопытная и ласковая, - рассказала заместитель главного врача «Альтернативы» Анна Сметанко.
Осталась последняя операция на бедре, и все заживет, как говорится, словно на собаке. Волонтеры уже ищут для Девочки хозяина.
- Мы оказываем помощь животным по мере сил и возможностей. Сотрудничаем с ветеринарными клиниками, которые готовы идти навстречу. Сейчас у нас живут 240 собак и 80 кошек, - говорит директор приюта «Надежда» Амаль Баева.
Городская администрация поддерживает зоозащитников. Всего в Самаре работают пять общественных приютов. В марте принято решение об их дополнительном финансировании в размере 5,9 млн рублей. Кроме того, в губернской думе рассматривается законопроект «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Он позволит расширить механизмы поддержки приютов.
О том, как самому стать волонтером или завести четвероного друга, расскажут по телефону приюта «Надежда» 231-41- 00.
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