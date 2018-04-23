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Департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары возглавила Екатерина Степанова

В понедельник, 23 апреля, глава города Елена Лапушкина официально представила ее коллегам на рабочем совещании в мэрии.
 
До Екатерины Степановой департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары возглавляла Наталья Баландина. 18 апреля она перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области, где возглавила управление кадровой политики и государственных наград. 
 
Это не единственные кадровые изменения в администрации Самары. Напомним, что 16 апреля должность главы администрации Самарского района покинул Максим Харитонов. Он возглавил городской департамент финансов и экономического развития вместо Татьяны Офицеровой.
 
Дата: 23 апреля 2018 , 09:34
234
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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