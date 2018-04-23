Департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары возглавила Екатерина Степанова

До Екатерины Степановой департамент по управлению персоналом и кадровой политике администрации Самары возглавляла Наталья Баландина. 18 апреля она перешла на работу в администрацию губернатора Самарской области, где возглавила управление кадровой политики и государственных наград.

Это не единственные кадровые изменения в администрации Самары. Напомним, что 16 апреля должность главы администрации Самарского района покинул Максим Харитонов. Он возглавил городской департамент финансов и экономического развития вместо Татьяны Офицеровой.