22 апреля 2018 года,
19:41
$ 61.32    75.65   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В Самаре работает Парк футбола

Его открыли в субботу, 21 апреля, на площади Куйбышева.
 
Самара стала пятым городом, который встретил Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.
 
На открытие Парка футбола в Самару приехали победитель Лиги Чемпионов, экс-игрок миланского "Интера" и сборной Колумбии, участник Чемпионата мира 1998 года Иван Кордоба и экс-защитник сборной России, участник Чемпионата мира 2002 года Дмитрий Сенников. Гостей поприветствовала и глава Самары Елена Лапушкина.
 
Парк футбола будет открыт до 20:00 воскресенья, 22 апреля. Его посетителей ждут: мастер-классы, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на ЧМ-2018. Все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться со звездами футбола, официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой и просто весело провести время.
Фотогалерея
Фото 130886Фото 130891Фото 130893Фото 130894Фото 130895Фото 130896Фото 130897Фото 130898Фото 130899
Дата: 22 апреля 2018 , 10:09
304
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре работает Парк футбола
22 апреля 2018
304
В Самаре работает Парк футбола
Своими глазами. Ожоговое отделение больницы Пирогова
22 апреля 2018
433
Своими глазами. Ожоговое отделение больницы Пирогова
22 апреля 2018
367
"Тотальный диктант" на "отлично" написали 40 человек
Приключения мещанина в Самаре. Письмо 1857 года
22 апреля 2018
310
Приключения мещанина в Самаре. Письмо 1857 года
В Самаре состоялся общегородской субботник
21 апреля 2018
408
В Самаре состоялся общегородской субботник
В Самаре открылся велосипедный сезон
21 апреля 2018
451
В Самаре открылся велосипедный сезон
В Самаре протестировали фонтаны
21 апреля 2018
475
В Самаре протестировали фонтаны
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
21 апреля 2018
473
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз
21 апреля 2018
353
Команда, победившая в городском приключении #Самараbest, поедет в речной круиз
Лента новостей
22 апреля 2018 , 10:09
304
В Самаре работает Парк футбола
Его открыли в субботу, 21 апреля, на площади Куйбышева.
22 апреля 2018 , 10:01
433
Своими глазами. Ожоговое отделение больницы Пирогова
Ожоговое отделение - отдельное здание на территории больницы имени Пирогова. «СГ»...
22 апреля 2018 , 09:57
305
Исторические версии. Реставратор Киево-Печерской Лавры в Куйбышеве
Недавно к нам через «Альянс Франсез Самара» обратился Тома Готрон с просьбой узнать...
22 апреля 2018 , 09:55
367
"Тотальный диктант" на "отлично" написали 40 человек
Неделю назад, 14 апреля, все, кто хотел проверить свое знание русского языка, могли принять...
22 апреля 2018 , 09:51
310
Приключения мещанина в Самаре. Письмо 1857 года
На страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который рассказывает о...
21 апреля 2018 , 16:41
408
В Самаре состоялся общегородской субботник
В субботу, 21 апреля, на генеральную уборку города вышли 92 тысячи человек.
21 апреля 2018 , 13:03
451
В Самаре открылся велосипедный сезон
В субботу, 21 апреля, самарские велосипедисты устроили заезд.
21 апреля 2018 , 12:54
475
В Самаре протестировали фонтаны
Пробный запуск состоялся в субботу, 21 апреля.  
21 апреля 2018 , 10:02
473
В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
Высота струй будет достигать 20 метров.
21 апреля 2018 , 08:56
437
Власти проверят застройщика территории самарского завода клапанов
Представители бизнеса, власти, общественники, архитекторы и археологи на круглом столе обсудили...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3088
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
2450
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2395
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
2295
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Где чаще всего бьются самарские водители
3 апреля 2018
1954
Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
1132
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
944
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
19 апреля 2018
1362
Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018
О том, зачем он прибыл в  Самару и какие прогнозы дает на  предстоящие матчи, - в...
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
2 апреля 2018
680
Меньше всего безработных насчитали в Самарском районе
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
Спектакль всемирно известного режиссера Камы Гинкаса покажут в Самаре
26 марта 2018
425
Спектакль всемирно известного режиссера Камы Гинкаса покажут в Самаре
С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика....
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.