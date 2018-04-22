В Самаре работает Парк футбола

Самара стала пятым городом, который встретил Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.

На открытие Парка футбола в Самару приехали победитель Лиги Чемпионов, экс-игрок миланского "Интера" и сборной Колумбии, участник Чемпионата мира 1998 года Иван Кордоба и экс-защитник сборной России, участник Чемпионата мира 2002 года Дмитрий Сенников. Гостей поприветствовала и глава Самары Елена Лапушкина.

Парк футбола будет открыт до 20:00 воскресенья, 22 апреля. Его посетителей ждут: мастер-классы, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на ЧМ-2018. Все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться со звездами футбола, официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой и просто весело провести время.