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Своими глазами. Ожоговое отделение больницы Пирогова

Ожоговое отделение - отдельное здание на территории больницы имени Пирогова. Оно имеет свой приемный покой, свои операционные и перевязочные, где используют специальное оборудование для лечения пациентов с термическими поражениями. «СГ» побывала в отделении и узнала об особенностях работы врачей-комбустиологов. 

Сезонные особенности 
 
Стационарную и амбулаторную помощь в отделении оказывают круглосуточно. В год через него проходят около 1200 пациентов, треть из них - дети. 
 
Заведующий отделением Константин Филимонов рассказал, что в работе центра есть определенная сезонность. 
 
- Зимой к нам поступают пострадавшие, которые неумело пользовались обогревателями или обожглись водой из поврежденной трубы отопления. В теплое время года - пациенты с ранениями, полученными при разжигании костров. Люди небрежны при использовании специальных жидкостей, - пояснил Филимонов. - Раньше многие летом заготавливали соленья и страдали от лопнувших банок с кипятком. Сейчас такое происходит редко. Меньше становится и людей, которые пострадали при взрывах петард.
 
В отделении трудятся различные специалисты: хирурги, травматологи, специализирующиеся на ожогах, анестезиологи, реаниматологи, терапевт, педиатр. Привлекают в качестве консультантов коллег из других отделений Пироговки, поскольку у пациентов могут быть комбинированные травмы. 

Методы лечения 
 
Медицина не стоит на месте, поэтому каждые несколько лет в отделении происходят изменения. Вводятся новые методы лечения, которые помогают идти в ногу с современными требованиями. 
 
Благодаря сотрудничеству с центральной исследовательской лабораторией Самарского государственного медицинского университета разработали технологию выращивания новых клеток. Именно этот метод помогает в лечении пациентов с обширными ожогами. Врачи центра провели клинические испытания, а затем начали практиковать. Технология оказалось очень эффективной. 
 
За последние два года в центре внедрили новый метод лечения ран при подготовке к пересадке кожи. Он называется вакуум-терапия. 
 
- С помощью специального аппарата создается отрицательное давление, которое обеспечивает очищение ран от мертвых тканей, улучшает кровоток. Это позволяет быстрее подготовить рану, - пояснил Филимонов.
 
Также больница закупила новое оборудование. Например, гидрохирургический скальпель. Струя воды, поданная под высоким давлением, срезает омертвевшие ткани, тем самым позволяет провести операцию без кровопотери. Такой метод успешно применяют при лечении детей. 
 
В центре имеется специальная мебель для больных с обширными тяжелыми травмами. Они лежат на особенных кроватях, как на воде или в невесомости. Это помогает и облегчить страдания, и высушивать поверхность ран. В отделении таких кроватей семь. Стоимость одного такого приспособления может доходить до 8 млн рублей. 
 
- Недавно поступил пациент из Сызрани. У 11-летнего мальчика обширные травмы тела от поражения током и воспламенения одежды. У него зафиксировали ожог 40 процентов поверхности тела. Сейчас ребенку сделали две пересадки кожи. Он идет на поправку. Юный пациент как раз пользуется новой кроватью, - уточнил заведующий.

Уникальные случаи 
 
В практике комбустиологов встречаются такие примеры, когда статистически у человека мало шансов на излечение, но его все же удается вытянуть буквально с того света. 
 
Пять лет назад в отделение поступила девочка 10 лет. Медики оценивали ее состояние как очень тяжелое. Шансов на то, что организм справится с травмами, практически не было. Девочка лечилась полтора года. Специалисты использовали клеточные технологии, что позволило спасти ребенка. 
 
Уникальная операция по пересадке кожи прошла в стенах отделения два года назад. Ее особенность в том, что девушке полностью восстановили лицо. Врачи трудились над этим восемь часов. 
 
Еще одна история. Пациентка получила ожог 92% поверхности тела. Многие специалисты считали, что она обречена. 
 
- Пострадавшую даже не хотели транспортировать, но мы приняли ее на свой страх и риск. Она находится у нас уже четвертый месяц. У нее осталось только два процента ран. Остальную кожу удалось восстановить с применением ультразвука, барокамеры и иммуномодулирующих препаратов. Всем коллективом стараемся выходить ее, - сказал Филимонов.
 
Женщина пока не может самостоятельно ходить, но разговаривает. Возможно, ее даже скоро выпишут. Но впереди еще долгая реабилитация. Пластические операции, изготовление специальной одежды, борьба с образованием рубцов, специальный курс терапии. Таких пациентов продолжают наблюдать в отделении, они бывают на приеме раз в несколько месяцев. 
 
Трудности профессии 
 
По словам Филимонова, чтобы выдержать все особенности работы, комбустиологи должны воспринимать ее как призвание. 
 
- Люди, которые выбирают эту специальность ради зарплаты, не выдерживают здесь больше года. Больных у нас не выписывают быстро, они находятся в отделении по 60, по 80 дней и более. Нужно постоянно общаться с пациентом и с его родственниками. Это психологически тяжело, - говорит заведующий.
 
Также не все студенты выдерживают здесь практику. Многие падают в обморок от увиденных повреждений или не могут справиться с плачущими маленькими детьми. Это показывает всю серьезность профессии. Настоящий комбустиолог - грамотный, выносливый и с твердым характером. 
Дата: 22 апреля 2018 , 10:01
433
Автор текста: Жанна Скокова
Автор фото: больница Пирогова
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