"Тотальный диктант" на "отлично" написали 40 человек

По словам организаторов «Тотального диктанта», многие люди пишут его ежегодно, с каждым разом показывая все лучшие результаты. Приходят целыми семьями, вместе с мамой и папой свои силы в написании диктанта пробовали совсем юные самарцы, которые только-только пошли в школу.

- Конечно, такие работы нельзя оценивать по всей строгости, ребята далеко не всегда даже успевали за чтецом, - комментирует координатор «Тотального диктанта» в Самаре Елена Бондарчук. - Но не это главное. Важно, что они пришли, что уже сейчас понимают, что нужно писать грамотно. Это такая своеобразная прививка русского языка хорошего уровня. Также, я считаю, большое значение имеет участие в нашей акции представителей старшего поколения. Они не остаются в стороне от общественной жизни, ощущают свою причастность к большому делу. Самым старшим участникам диктанта - более 80 лет.

Как рассказала Бондарчук, все работы, написанные без ошибок, были проверены несколько раз. Сначала тремя экспертами в рамках площадки, затем председателем комиссии «Тотального диктанта». В этом году 40 самарцев показали отличное знание русского языка. Это 3,7% от общего числа участников - по мнению организаторов, неплохой показатель. В прошлом году отличников было в два раза больше, но и текст для диктанта сейчас был выбран далеко не самый простой.

Автор текста писательница Гузель Яхина подготовила три фрагмента: «Утро», «День» и «Вечер». Самарцам достался «Вечер».

- В этом тексте много сложных бессоюзных предложений, внутри которых есть придаточные предложения, а иногда и прямая речь, - пояснила Бондарчук. - Такие синтаксические конструкции предполагают комбинации знаков, а кроме того, употребление двоеточия, тире, точек с запятой, что вызвало определенные сложности у некоторых участников.

Конечно, встречались и орфографические ошибки. В частности, многих самарцев поставил в тупик выбор между одной или двумя буквами «н» в суффиксах причастий - «тренированный», «струганный». Написание наречий с предлогом также вызвало затруднение - «времени было в обрез». А вот ошибки в написании глухих и звонких согласных в корне слова - «чересчур» и почему-то даже «ходьба» - вызвали у филологов удивление.

Церемония награждения самарцев, написавших «Тотальный диктант» без единой ошибки, состоится на следующей неделе в историческом парке «Россия - Моя история». Отличники получат сертификаты и памятные подарки, после чего для них проведут экскурсию. Специальным призом от информационного спонсора будет отмечен обладатель самого красивого почерка.