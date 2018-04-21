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В Самаре состоялся общегородской субботник

В субботу, 21 апреля, на генеральную уборку города вышли 92 тысячи человек.
 
Дворы, улицы, парки и скверы приводили в порядок сотрудники муниципальных предприятий, управляющих компаний, студенты, школьники, члены общественных организаций, волонтеры и просто активные горожане. В уборке участвовало 802 единицы техники. Самарцам удалось собрать 5533 кубометра мусора, вывоз которого сейчас продолжается.
 
Глава Самары Елена Лапушкина присоединилась к самарским кавээнщикам, которые в этот день убирали территорию у музея "Самара Космическая".
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Дата: 21 апреля 2018 , 16:41
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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