В Самаре состоялся общегородской субботник

Дворы, улицы, парки и скверы приводили в порядок сотрудники муниципальных предприятий, управляющих компаний, студенты, школьники, члены общественных организаций, волонтеры и просто активные горожане. В уборке участвовало 802 единицы техники. Самарцам удалось собрать 5533 кубометра мусора, вывоз которого сейчас продолжается.

Глава Самары Елена Лапушкина присоединилась к самарским кавээнщикам, которые в этот день убирали территорию у музея "Самара Космическая".