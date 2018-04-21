В Самаре открылся велосипедный сезон

Десятки горожан собрались на площади Славы в 9.00. Они построились в колонны и в 10.00 заезд стартовал. Велосипедисты отправились до платформы аэропорта «Курумоч». Заезд длиной в 39 километров официально открыл велосипедный сезон в Самаре.