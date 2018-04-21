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В Самаре протестировали фонтаны

Пробный запуск состоялся в субботу, 21 апреля.
 
Сегодня, в день основного общегородского субботника, их тестируют до обеда и затем отключат. Все фонтаны в Самаре должны заработать 1 мая. 
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Дата: 21 апреля 2018 , 12:54
165
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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