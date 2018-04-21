В Самаре протестировали фонтаны
Пробный запуск состоялся в субботу, 21 апреля.
Сегодня, в день основного общегородского субботника, их тестируют до обеда и затем отключат. Все фонтаны в Самаре должны заработать 1 мая.
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