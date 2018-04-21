В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»

В пятницу, 20 апреля, прошел тестовый запуск нового фонтана на четвертой очереди набережной. Специалисты для начала отрегулировали высоту водных струй до 3-4 метров. При этом максимальная их высота может достигать 20 метров.



- Тестовые испытания прошли успешно. Скоро жители смогут любоваться красотой этого фонтана на четвертой очереди набережной. Здесь поставлено мощное насосное оборудование, - отметил представитель подрядной организации Денис Шапошников.





