В Самаре запустили фонтан у «Ладьи»
Высота струй будет достигать 20 метров.
- Тестовые испытания прошли успешно. Скоро жители смогут любоваться красотой этого фонтана на четвертой очереди набережной. Здесь поставлено мощное насосное оборудование, - отметил представитель подрядной организации Денис Шапошников.
В пятницу, 20 апреля, прошел тестовый запуск нового фонтана на четвертой очереди набережной. Специалисты для начала отрегулировали высоту водных струй до 3-4 метров. При этом максимальная их высота может достигать 20 метров.
- Тестовые испытания прошли успешно. Скоро жители смогут любоваться красотой этого фонтана на четвертой очереди набережной. Здесь поставлено мощное насосное оборудование, - отметил представитель подрядной организации Денис Шапошников.
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