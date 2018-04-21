Власти проверят застройщика территории самарского завода клапанов
Представители бизнеса, власти, общественники, архитекторы и археологи на круглом столе обсудили судьбу территории бывшего завода клапанов, расположенного неподалеку от Хлебной площади. На месте, где, предположительно в 1586 году, возвели первую самарскую крепость, сейчас ведут снос промышленных корпусов. По мнению экспертов, любые земляные работы могут навредить потенциальным археологическим находкам.
Участники обсуждали план действий по спасению возможного исторического наследия. Они решили направить регио-нальному правительству резолюцию, намерены добиться разрешения на проведение раскопок, так как находки могут стать настоящей сенсацией. Однако пока собственник земли не идет на контакт.
Археолог, доктор исторических наук Сергей Зубов считает, что фундаменты построек завода были не очень глубокими, поэтому велика вероятность, что остатки старинных строений сохранились.
- Мы изучали слои возле мельницы купца Соколова, которая находится в непосредственной близости от завода клапанов. Там обнаружили предметы XVII и XVIII веков: частокол из бревен, керамическую посуду и горлышко стеклянной бутылки, отлитой ручным способом. Всего более 400 находок, - сообщил Зубов.
Это дает основание полагать, что важные находки могут покоиться под слоем грунта прямо за забором завода клапанов. Сейчас общественность обеспокоена тем, что собственник земли может начать строительство без изучения культурных слоев. Появились сведения о том, что уже раскапывают грунт. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев. Такие действия бизнесмена, по словам руководителя управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко, противоречат законодательству. Поэтому последовало обращение в прокуратуру.
- Собственнику участка направили предостережение. До 14 мая он должен подготовить официальный ответ и представить объяснение. Если компания будет в дальнейшем нарушать законодательство, то ее начальство привлекут к уголовной ответственности, - прогнозирует Филипенко.
По его словам, в областном правительстве уже создана рабочая группа, которая трудится над составлением необходимой документации. Затем вопрос о том, что же будет с землей, обсудят с общественностью.
Архитектор Дмитрий Храмов предложил связать эту территорию с будущим арт-кластером, который планируют развивать на месте мукомольного завода. Эти две точки разделяет лишь автомобильная дорога.
- Нужна модель, которая объединит интересы общественности и собственников, чтобы бизнесу было интересно себя проявлять. Необходимо разработать стратегию, предусматривающую государственно-частное партнерство, - пояснил архитектор.
Что же написано в резолюции? Общественники предлагают провести археологические изыскания на месте завода, создать историко-архитектурный парк, присвоить территории статус достопримечательного места, передать землю в государственную или муниципальную собственность. Если владелец не пойдет на уступки и продолжит разрывать грунт, то дело может перейти в судебную плоскость.
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